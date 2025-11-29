Čeka nas najluđa prva krivina ikada: Oskar Pijastri odlučio da "zakuva" šampionsku trku u F1

Oskar Pijastri dominira ovog vikenda u Kataru i najbrži je bio na treningu, sprintu i u dvije runde kvalifikacija.

Izvor: Sara Ruffoni / Zuma Press / Profimedia

Vozač Meklarena Oskar Pijastri bio je najbrži u kvalifikacijama za Veliku nagradu Katara i osvojio je "pol" poziciju za sutrašnju trku. Nešto sporiji od njega bio je njegov klupski kolega Lando Noris, dok je na trećem mjestu Maks Ferstapen iz Red Bula, što znači da nas čeka spektakularan početak trke i "ludnica" već od prve krivine.

Trojica ubjedljivo najboljih vozača ove sezone, koji i odlučuju šampionsku trku Formule 1, biće tako odmah jedni uz druge i svi jedva čekaju da vide šta su spremili za nedjelju. Noris će probati da "odbrani" prvo mjesto, ima 22 boda više od Pijastrija, a 25 više od Ferstapena, tako da je na njima da ga "uhvate". Najvažnije od svega biće da završi trku, pošto je tokom ovog vikenda pokazao da njegov bolid svakako nije za ispod podijuma.

Četvrto najbolje vrijeme u kvalifikacijama imao je Džordž Rasel, za njim je klupski kolega iz Mercedesa Kimi Antoneli, dok su se u najboljih deset plasirali još Isak Hađar (RB), Karlos Sainc (Vilijams), Fernando Alonso (Aston Martin), Pjer Gasli (Alpina) i Šarl Lekler (Ferari).

Podsjetimo, Oskar Pijastri je prethodno pobedio u sprintu i dominira čitavog vikenda na stazi "Lusail", a svi vozači moraće da obrate pažnju i na vanredno pravilo koje je uvedeno za ovu trku i zato će morati da obrate pažnju na gume.

Velika nagrada Katara vozi se u nedjelju od 17 časova, a podsetimo da je finalna trka idućeg vikenda u Abu Dabiju, kada će i definitivno biti odlučena šampionska trka. Sem pod uslovom da Lando Noris ne slavi ovog vikenda i uveća svoju razliku na više od 25 bodova.

Poredak vozača u Formuli 1