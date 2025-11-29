Skandal u Njemačkoj: Uhapšen bivši vozač Formule 1

Adrijan Zuti uhapšen je u Štutgartu zbog sumnje da je učestvovao u prevari i pronevjeri.

Bivši vozak Formule 1 Adrijan Zuti (42) uhapšen je u Štutgartu zbog sumnje da je učestvovao u prevari i pronevjeri. Kako navodi "Dejli mejl", njemački vozač, koji je formulu vozio od 2007. do 2014. trenutno se nalazi u pritvoru dok se ispituju ozbiljne optužbe za koje se tereti. Zutil se zasad nije oglasio povodom hapšenja.

Tokom karijere Nijemac je nastupao za Spajker, Fors Indiju i Zauber, iako nikada nije stigao do postolja, ostavio je trag nekoliko zapaženih rezultata: osvojio je četvrto mjesto na stazi u Monci 2009,a zauzeo je i petu poziciju u Maleziji 2010. i Monaku 2013. godine. Istovremeno je upisao i negativan rekord: 128 trka bez osvajanja podijuma.

Šira javnost pamti ga i po incidentu iz 2011. godine, kada je u noćnom klubu u Šangaju čašom šampanjca povrijedio Erika Luksa, tadašnjeg izvršnog direktora Lotusa. U klubu je bio i njegov tadašnji blizak prijatelj Luis Hamilton, ali nije učestvovao u sukobu.

Zbog tog događaja Zutil je 2012. pravosnažno osuđen na 18 mjeseci uslovne kazne i novčanu globu. Incident je doveo i do pucanja prijateljstva sa Hamiltonom, naime britanski vozač bio je pozvan kao svjedok, ali je odbio da svjedoči. Zutil je kasnije to opisao kao "kukavički potez", tvrdeći i da je Hamilton promijenio broj telefona bez ikakvog obaveštenja.