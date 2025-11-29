Potpuni haos u trci za titulu Formule 1: Oskar Pijastri pobijedio u sprintu, razlika je samo 2 boda

Oskar Pijastri ne odustaje od titule.

Izvor: Jay Hirano / AFLO / Profimedia

Vozač Meklarena Oskar Pijastri pobijedio je u sprint-trci u Kataru i smanjio za dva boda razliku između sebe i klupskog kolege Landa Norisa. Australijanac je tim uspjehom dodatno "zakuvao" borbu za titulu uoči posljednje dvije trke - u Kataru u nedjelju i u Abu Dabiju, 7. decembra. Razlika između Pjastrija i Norisa sada je 22 boda.

Australijanac je bio vodeći u sprintu od početka do kraja trke, a Noris, vodeći u generalnom plasmanu, završio je kao trećeplasirani, dok je na drugom mestu bio vozač Mercedesa, Džordž Rasel.

Aktuelni šampion Maks Ferstapen bio je četvrti, nakon što je započeo sprint sa šeste pozicije. On zaostaje za vodećim Norisom 25 bodova nakon što je furiozno ušao u finiš sezone i trijumfovao u četiri od posljednjih sedam trka i svaki put završavao na pobjedničkom postolju još od Hungaroringa 3. avgusta.

