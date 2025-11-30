logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Maks Ferstapen ne da titulu, ludilo u Formuli 1: Sve će biti riješeno u posljednjoj trci 1

Maks Ferstapen ne da titulu, ludilo u Formuli 1: Sve će biti riješeno u posljednjoj trci

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
1

Maks Ferstapen je došao do pobjede, Oskar Pijastri se približio i Lando Noris će u posljednjoj trci morati da bude na postolju da bi bio siguran da je šampion.

Maks Ferstapen pobijedio u Kataru Izvor: Chris duMond / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nemamo šampiona u Formuli 1! Na trci u Kataru podbacio je vodeći u generalnom plasmanu Lando Noris i tako je ostavio klupskog kolegu Oskara Pjastrija i Maksa Ferstapena sa šansom da posljednjeg trkačkog vikenda dođu do titule. Aktuelni šampion uspio je da dođe do pobjede i sada je drugi u generalnom plasmanu.

Oskar Pjastri je završio trku kao drugi, dok je na podijumu završio i Karlos Sajnc koji se na kraju odbranio od napada Kimija Antonelija i ostao je na podijumu. Zapravo je Antoneli svojih izlijetanjem u posljednjem krugu dozvolio Landu Noris da dođe do četvrtog mjesta i dva boda više. Vidjeli smo uzbuđenja već na početku kada su se zakačili Niko Hulkenberg i Pjer Gasli i to je odmah uticalo na strategiju svih vozača. 

Do kraja sezone imamo još trku u Abu Dabiju 7. decembra kada ćemo i definitivno dobiti šampiona. Naravno, najveći favorit da postane šampion je i dalje Lando Noris, ali nakon što je u Vegasu i Kataru ostao bez pobjede ipak nije završio posao. Ferstapen je ostvario pet pobjeda u posljednjih osam trka, a još od Hungaroringa 3. avgusta svaki put je završio na pobjedničkom postolju.

Kako stoje vozači u trci za šampiona?

  • Lando Noris - 408
  • Maks Ferstapen - 396
  • Oskar Pijastri - 392

Ovo znači da je razlika 12 bodova između Norisa i Ferstapena i da Maks može da odbrani titulu ako pobijedi, a Noris ostane van pobjedničkog postolja. Pijastriju će već biti teže, on mora da završi ispred Ferstapena, kao i da ima 16 bodova više od Norisa, što praktično znači da on ostane van bodova. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Formula 1 Maks Ferstapen

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Noris ako osvoji drugo mjesto je prvak jer će pijastri voziti timski i sigurno neće odmoći Norisu, bez obzira ako Max pobedi

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC