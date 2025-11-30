Maks Ferstapen ne da titulu, ludilo u Formuli 1: Sve će biti riješeno u posljednjoj trci

Maks Ferstapen je došao do pobjede, Oskar Pijastri se približio i Lando Noris će u posljednjoj trci morati da bude na postolju da bi bio siguran da je šampion.

Nemamo šampiona u Formuli 1! Na trci u Kataru podbacio je vodeći u generalnom plasmanu Lando Noris i tako je ostavio klupskog kolegu Oskara Pjastrija i Maksa Ferstapena sa šansom da posljednjeg trkačkog vikenda dođu do titule. Aktuelni šampion uspio je da dođe do pobjede i sada je drugi u generalnom plasmanu.

Oskar Pjastri je završio trku kao drugi, dok je na podijumu završio i Karlos Sajnc koji se na kraju odbranio od napada Kimija Antonelija i ostao je na podijumu. Zapravo je Antoneli svojih izlijetanjem u posljednjem krugu dozvolio Landu Noris da dođe do četvrtog mjesta i dva boda više. Vidjeli smo uzbuđenja već na početku kada su se zakačili Niko Hulkenberg i Pjer Gasli i to je odmah uticalo na strategiju svih vozača.

Do kraja sezone imamo još trku u Abu Dabiju 7. decembra kada ćemo i definitivno dobiti šampiona. Naravno, najveći favorit da postane šampion je i dalje Lando Noris, ali nakon što je u Vegasu i Kataru ostao bez pobjede ipak nije završio posao. Ferstapen je ostvario pet pobjeda u posljednjih osam trka, a još od Hungaroringa 3. avgusta svaki put je završio na pobjedničkom postolju.

Kako stoje vozači u trci za šampiona?

Lando Noris - 408

Maks Ferstapen - 396

Oskar Pijastri - 392

Ovo znači da je razlika 12 bodova između Norisa i Ferstapena i da Maks može da odbrani titulu ako pobijedi, a Noris ostane van pobjedničkog postolja. Pijastriju će već biti teže, on mora da završi ispred Ferstapena, kao i da ima 16 bodova više od Norisa, što praktično znači da on ostane van bodova.