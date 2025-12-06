A sad spektakl nad spektaklima: Maks brži od oba Meklarena, juri ka tituli!

U posljednjoj trci sezone u Abu Dabiju Maks Ferstapen osvojio "pol" poziciju i ide ka pobjedi, dok će iza njega biti dva Meklarena - koja se takođe bore za titulu.

Izvor: David Davies / PA Images / Profimedia

Maks Ferstapen osvojio je "pol" poziciju za Veliku nagradu Abu Dabija, posljednju trku ove sezone u Formuli 1 u kojoj će biti odlučena šampionska titula. Ferstapen ulazi sa 12 bodova manje od Norisa, koji je imao drugo najbrže vrijeme u kvalifikacijama.

Treće mjesto osvojio je Oskar Pijastri, još jedan vozač Meklarena, koji će u posljednju trku ući sa najmanjim šansama da osvoji titulu jer ima 16 bodova manje od svog kolege. Sve to pokušaće da pokvari Džordž Rasel koji je sjajno vozio tokom ovog vikenda, ali na kraju njegov Mercedes nije mogao da nadmudri brže bolide - sve na novim gumama koje su čuvali za Q3.

To znači da nas već u prvom krugu u Abu Dabiju čeka spektakl jer će Maks Ferstapen ipak imati šansu da napadne titulu, iako je čitavu sezonu bio daleko od nje. Potrebno mu je da pobijedi, a da Noris ne dođe do podijuma, tako da će biti zanimljivo i kako će se Meklareni ponašati u ovakvoj "igri".

Što se tiče ostatka "grida", na petom mjestu ćemo vidjeti Leklera (Ferari), Alonsa (Aston Martin), Bortoleto (Zauber), Okon (Has), Hađar (RB) i Cunoda (RB). Već u prvom krugu kvalifikacijam ostali smo bez Hamiltona, a u drugom bez Antonelija i Sainca, od onih kvalitetnijih vozača.

Podsjetimo, trka u Abu Dabiju je na programu u nedjelju od 14 časova. Titulu brani Maks Ferstapen, a prethodne godine na stazi Jas Marina slavio je Lando Noris.

Lista prvih 10 vozača

Maks Ferstapen (Red Bul) – 1:22.207 Lando Noris (Meklaren) Oskar Pjastri (Meklaren) Džordž Rasel (Mercedes) Šarl Lekler (Ferari) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabrijel Bortoleto (Zauber) Esteban Okon (Has) Isak Hadžar (Rejsing Bul) Juki Cunoda (Red Bul)

Šta Norisu treba za titulu?

Osvojiće titulu ako završi na podijumu bez obzira na rezultate Ferstapena i Pijastrija

Ako ne završi na podijumu i bude ispred Ferstapena i Pijastrija takođe osvaja titulu

Postaje šampion i ako završi unutar 12 bodova ispred Ferstapena i 16 u odnosu na Pijastrija

U slučaju istog broja bodova ima prednost, osim ako Ferstapen ne trijumfuje u trci

Šta Ferstapenu treba za titulu?

Osvojiće titulu ako pobijedi i Lando Noris ne bude na podijumu

Ako ne pobijedi, mora da osvoji najmanje 13 poena više od Norisa, uz to da Pijastri ne osvoji pet poena više od njega.

Šta Pijastriju treba za titulu?