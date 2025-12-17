logo
Vardar pravi pravi drim tim za Ligu šampiona: Dovodi tri reprezentativca Srbije i najboljeg igrača Španije

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Vardar je riješio da opet dođe na najviši mogući nivo i sada su ponudili ugovor ni manje ni više nego Aleksu Dušebajevu. Pored njega dovode Vukašina Vorkapića, a izgleda i Milana Bomaštara.

RK Vardar pravi drim tim za Ligu šampiona Izvor: EPA/Georgi Licovski

Pravi se drim tim za Ligu šampiona u Skoplju. Dvostruki osvajač Lige šampiona Vardar je ozbiljno zagrizao poslije novih najava da bi Sjeverna Makedonija naredne sezone mogla da ima predstavnika u rukometnoj eliti. Tim koji je na početku sezone preuzeo legendarni Hrvat Ivan Čupić sprema rekonstrukciju za narednu sezonu.

Kako navode strani mediji Aleks Dušebajev je na meti! Jedan od najboljih rukometaša današnjice završava ugovor sa Kjelceom i najavio je da će napustiti klub na kraju sezone, a dvostruki šampion Evrope pokušava da to iskoristi. 

Več sada je krenuo Vardar u pravljenje tima za narednu sezonu, a i ove su se pojačali. Prije nekoliko dana se timu Ivana Čupića pridružio dosadašnji srednji bek Vojvodine Žoao Pedro da Silva. Iskusni organizator igre je raskinuo ugovor sa ekipom iz Novog Sada i uključiće se u borbu za titulu gdje Vardar bije bitku ne samo sa Pelisterom već i sa Alkaloidom i Ohridom. 

Već je u Vardaru desni bek selekcije Srbije Uroš Mitrović, a na kraju sezone će mu se pridružiti desno krilo srpskog tima Vukašin Vorkapić koji kao i Da Silva dolazi iz Vojvodine. Uz sve to postoje indicije da golman srpske selekcije Milan Bomaštar ima dogovor o dolasku naredne sezone. 

Pojačanja za narednu sezonu bi trebalo da budu i novi bek selekcije Hrvatske Leon Ljevar kao i srednji bek Dinama iz Bukurešta Joav Lumbroso. Tu su već neka poznata lica poput Vuka Borozana i Jake Malusa, a iskusni Džunior Tuzolan je upravo sklopio dogovor o produžetku saradnje.

"Tuzolan je stigao u klub u septembru kao kratkoročno pojačanje na poziciji lijevog krila, ali se svojim nastupima, angažmanom i energijom brzo nametnuo kao igrač koji donosi stabilnost i sigurnost timu, zbog čega je uprava bez oklijevanja aktivirala opciju produžetka ugovora. Tuzolan se odmah uklopio u sistem i pokazao da je spreman da odgovori tempu i zahtjevima kluba. Njegovo iskustvo iz francuske lige, brzina u tranziciji i sigurna realizacija donijeli su važnu dimenziju u napadu, a istovremeno povećali konkurenciju u rostera", navodi se u saopštenju kluba.

Tagovi

RK Vardar Rukomet EHF Liga šampiona

