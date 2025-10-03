logo
Vuko Borozan prekinuo derbi užasnim startom: Crnogorac patosirao rivala, cijela hala zanijemila kad je lupio

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Vuko Borozan je sa Vardarom dobio makedonski derbi, ali je bio isključen poslije 12 minuta meča.

vuko borozan prekinuo derbi uzasnim startom Izvor: instagram/printscreen/balkanhandball_official

Ponovo smo gledali nestvaran makedonski vječiti derbi u rukometu. Na kraju je Vardar dobio Eurofarm Pelister 31:28 u utakmici koja je ponovo trajala satima, a nažalost duel će se pamtiti i po jednom ružnom potezu.

Crnogorski rukometaš Vuko Borozan je u 12. minutu meča je pravo u glavu udario kapitena gostiju Filipa Kuzmanovskog. Pao je odmah na podlogu Kuzmanovski, a meč je momentalno prekinut. Pogledajte taj momenat: 

Sudije su morale da prekinu meč, da pogledaju snimak, a nakon toga su odlučili da je crveni karton neophodan i isključili su Borozana. Nakon toga povrijedio se i golman Pelistera David Brestovac kome je na nogu naletio Jaka Malus.

Čupićev tim pobijedio

Tim trenera Ivana Čupića je u ovom okršaju petog kola uspio da pobijedi 31:28 (16:14) i tako se popeo na vrh tabele. Prilično su pobjegli Pelisteru koji je i protiv Alkaloida ispustio bodove i odigrao neriješeno.

Domaći tim je vodio skoro cijeli meč, a na kraju je najbolji strijelac duela bio Dejan Manaskov sa devet pogodaka. Ipak pošto je Vardar imao Nikolasa Bona, Žuniora Tuzolana i Jaku Malusa sa po šest golova.

(MONDO)

