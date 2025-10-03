Vuko Borozan prekinuo derbi užasnim startom: Crnogorac patosirao rivala, cijela hala zanijemila kad je lupio

Vuko Borozan je sa Vardarom dobio makedonski derbi, ali je bio isključen poslije 12 minuta meča.

Ponovo smo gledali nestvaran makedonski vječiti derbi u rukometu. Na kraju je Vardar dobio Eurofarm Pelister 31:28 u utakmici koja je ponovo trajala satima, a nažalost duel će se pamtiti i po jednom ružnom potezu.

Crnogorski rukometaš Vuko Borozan je u 12. minutu meča je pravo u glavu udario kapitena gostiju Filipa Kuzmanovskog. Pao je odmah na podlogu Kuzmanovski, a meč je momentalno prekinut. Pogledajte taj momenat:

Sudije su morale da prekinu meč, da pogledaju snimak, a nakon toga su odlučili da je crveni karton neophodan i isključili su Borozana. Nakon toga povrijedio se i golman Pelistera David Brestovac kome je na nogu naletio Jaka Malus.

Čupićev tim pobijedio

Tim trenera Ivana Čupića je u ovom okršaju petog kola uspio da pobijedi 31:28 (16:14) i tako se popeo na vrh tabele. Prilično su pobjegli Pelisteru koji je i protiv Alkaloida ispustio bodove i odigrao neriješeno.

Domaći tim je vodio skoro cijeli meč, a na kraju je najbolji strijelac duela bio Dejan Manaskov sa devet pogodaka. Ipak pošto je Vardar imao Nikolasa Bona, Žuniora Tuzolana i Jaku Malusa sa po šest golova.

