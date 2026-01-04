Vladao svijetom sa Majklom Felpsom, pa pao na dno: "Reći ću vam zašto sam prodao olimpijske medalje"

Jedan od najvećih ikada kada je plivanje u pitanju Rajan Lohti prodao je svoje olimpijske medalje nakon razvoda sa Plejboj zečicom Kajlom Rid.

Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Nekadašnji olimpijski šampion Rajan Lohti je u ogromnim problemima. Toliko je zaglibio da je morao da proda tri od svojih šest zlatnih olimpijskih medalja na jednon aukciji kako bi izbjegao bankrot. Za njih je dobio ukupno 385.000 dolara, a ovo mu nije prvi put da prodaje olimpijske medalje. On je 2022. godine prodao šest bronzanih i srebrnih olimpijskih medalja za 166.000 dolara.

Razlog za probleme u koje je jedan od najvećih plivača ikada zapao je razvod sa suprugom Kajlom Rae Rid nakon sedam godina braka. Iako je djelovalo da su se plivač i plejboj zečica rastali u miru, sada djeluje da to nije baš tako.

Sada je predao zlato iz Pekinga 2008. godine iz štafete slobodnim stilom koju je osvojio sa Majklom Felpsom. Takođe je uzeo novac u zamjenu za zlato iz Atine 2004. godine u štafeti 4x200 metara, kao i zlato u istoj štafeti iz Rija 2016. godine. Osvojio je preko 90 medalja sa velikih takmičenja Lohti, tako da neće ostati bez ičega, ali očigledno da je njegova finansijska situacija jako loša.

Na Olimpijskim igrama osvojio je 6 zlata, 3 srebra i 3 bronze, na svjetskim prvenstvima nevjerovatnih 39 zlata, 15 srebrnih i 7 bronzanih medalja. Prostora za rasprodaju itekako ima...

Zašto je Lohti prodao medalje?

Ovaj 41-godišnji nekadašnji plivač je objasnio u objavi na društvenim mrežama zašto je prodao svoje medalje.

"Želeo bih da objasnim zašto sam prodao moje medalje. Nikada nisam plivao za zlatne medalje. Moja strast je uvijek bila da budem jedan od najboljih plivača svijeta. Te medalje? To je bio samo šlag na torti nevjerovatnog putovanja. Sa 90 medalja bio sam srećan da sam postigao mnogo više nego bilo ko drugi", napisao je Rajan Lohti.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!