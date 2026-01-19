Prvi šok na Australijan openu: Ispao sedmi nosilac, jedva je izašao sa terena

Prvo veliko iznenađenje dogodilo se na Australijan openu pošto je sedmi nosilac Feliks Ože-Alijasim završio takmičenje odmah na samom startu turnira.
Prvo veliko iznenađenje dogodilo se na Australijan openu, sedmi nosilac i osmi teniser svijeta Feliks Ože-Alijasim završio je takmičenje. Ispao je već u prvom kolu. Morao je da preda meč Nunu Boržešu (Portugal) na početku četvrtog seta, u momentu kada je gubio - 3:6, 6:4, 6:4.
Kanađanin je dobio prvi set i djelovalo je da sve ide po planu, ali tako nije mislio Portugalac. Prvo je izjednačio u setovima (6:4), a onda su počeli da se pojavljuju problemi sa povredom kanadskog igrača, tačnije radilo se o grčevima. Bilo je vidljivo da se muči da hoda. Boržeš je dobio treći set i poveo (6:4), a Feliks je prvo odbijao da se preda.
Pokušao je da nastavi, ali je na startu četvrtog seta shvatio da ne može da pruži otpor rivalu. Nije mogao da se kreće, a koliko mu je teško bilo moglo je da se vidi i kada je došetao do mreže. Hramljao je i jedva je napustio teren. "Grčevi su krenuli početkom trećeg seta, probao sam da nastavim, ali nije bilo moguće. Prvi put u karijeri su mi se problemi sa grčevima desili ovako rano na turniru. Nisam htio da nastavim i da služim kao vreća za udaranje", poručio je Alijasim poslije meča.
Feliks je u novu sezonu ušao sa dosta samopouzdanja poslije sjajnih igara u završnici prošle sezone. Dogurao je i do polufinala Završnog mastersa u Torinu gdje ga je pobijedio Karlos Alkaraz. Zahvaljujući tim rezultatima završio je godinu kao sedmi na svijetu. Što se Boržeša tiče, njegov rival u drugom kolu biće domaći igrač Džordan Tompson koji je dobio specijalnu pozivnicu.
Sad scenes as No.7 seed Felix Auger-Aliassime retires at 3-6 6-4 6-4 against Borges in the opening round@AustralianOpen#AO2026— Tennis TV (@TennisTV)January 19, 2026
