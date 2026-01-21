Srpska teniserka Nikol Paleček suspendovana zbog kršenja pravila, a pod kaznom je i sudija Marko Ristić.
Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) potvrdila je da je pet osoba privremeno suspendovano, dok se ne razmotre optužbe u okviru Programa za borbu protiv korupcije u tenisu (TACP). Suspenzije su izdate teniserkama Nikol Paleček (Srbija) i Alani Tuajevoj (Rusija), kao i trojici teniskih sudija nacionalnog nivoa - Marku Ristiću (Srbija), Žoltu Bagošu i Tamašu Tarnaiju (Mađarska). Sve privremene suspenzije su izdate u skladu sa odeljkom F.3.b.i.4 (vjerovatnoća teškog prekršaja) TACP-a, navodi se na zvaničnom sajtu organizacije.
Takođe, u saopštenju se citira član po kojem su svih petoro suspendovani. F.3.b.i.4 glasi: "Postoji vjerovatnoća da je obuhvaćena osoba počinila korupcijski prekršaj koji je iznad kategorije C2 Smjernica za sankcionisanje i u odsustvu privremene suspenzije, integritet tenisa bi bio narušen, a šteta koja proizilazi iz odsustva privremene suspenzije nadmašuje teškoće privremene suspenzije za obuhvaćenu osobu".
Suspendovana srpska teniserka: ITIA je kaznila, nije uložila žalbu
Nijedna od pet osoba nije izabrala da se žali na svoje privremene suspenzije nezavisnom službeniku za saslušanje o borbi protiv korupcije.
- Paleček (22), koja je u junu 2021. godine dostigla 1248. mjesto na svjetskoj rang listi, privremeno je suspendovana od 24. decembra 2025. godine.
- Tuajeva (26), koja je u septembru 2025. godine dostigla 1282. mjesto na svetskoj rang listi, što je njen najbolji rezultat u karijeri, privremeno je suspendovana od 19. decembra 2025. godine.
- Ristićeva privremena suspenzija je počela 17. decembra 2025. godine
- Bagoši i Tarnai privremeno su suspendovani od 24. decembra 2025. godine.
Tokom privremenih suspenzija, pojedincima je zabranjeno da sude/igraju, treniraju ili prisustvuju bilo kom teniskom događaju koji su odobrili ili sankcionisali članovi ITIA (ATP, ITF, WTA, Tenis Australije, Francuska teniska federacija, Vimbldon i USTA) ili bilo koje nacionalno udruženje. ITIA je nezavisno tijelo koje su osnovali njegovi finansijeri radi promocije, podsticanja, unapređenja i zaštite integriteta profesionalnih teniskih događaja širom svijeta.