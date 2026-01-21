Suspendovana srpska teniserka: ITIA je kaznila, nije uložila žalbu

Srpska teniserka Nikol Paleček suspendovana zbog kršenja pravila, a pod kaznom je i sudija Marko Ristić.

Izvor: Instagram/n.palecekx/printscreen

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) potvrdila je da je pet osoba privremeno suspendovano, dok se ne razmotre optužbe u okviru Programa za borbu protiv korupcije u tenisu (TACP). Suspenzije su izdate teniserkama Nikol Paleček (Srbija) i Alani Tuajevoj (Rusija), kao i trojici teniskih sudija nacionalnog nivoa - Marku Ristiću (Srbija), Žoltu Bagošu i Tamašu Tarnaiju (Mađarska). Sve privremene suspenzije su izdate u skladu sa odeljkom F.3.b.i.4 (vjerovatnoća teškog prekršaja) TACP-a, navodi se na zvaničnom sajtu organizacije.

Takođe, u saopštenju se citira član po kojem su svih petoro suspendovani. F.3.b.i.4 glasi: "Postoji vjerovatnoća da je obuhvaćena osoba počinila korupcijski prekršaj koji je iznad kategorije C2 Smjernica za sankcionisanje i u odsustvu privremene suspenzije, integritet tenisa bi bio narušen, a šteta koja proizilazi iz odsustva privremene suspenzije nadmašuje teškoće privremene suspenzije za obuhvaćenu osobu".

Nijedna od pet osoba nije izabrala da se žali na svoje privremene suspenzije nezavisnom službeniku za saslušanje o borbi protiv korupcije.

Paleček (22), koja je u junu 2021. godine dostigla 1248. mjesto na svjetskoj rang listi, privremeno je suspendovana od 24. decembra 2025. godine.

Tuajeva (26), koja je u septembru 2025. godine dostigla 1282. mjesto na svetskoj rang listi, što je njen najbolji rezultat u karijeri, privremeno je suspendovana od 19. decembra 2025. godine.

Ristićeva privremena suspenzija je počela 17. decembra 2025. godine

Bagoši i Tarnai privremeno su suspendovani od 24. decembra 2025. godine.

Tokom privremenih suspenzija, pojedincima je zabranjeno da sude/igraju, treniraju ili prisustvuju bilo kom teniskom događaju koji su odobrili ili sankcionisali članovi ITIA (ATP, ITF, WTA, Tenis Australije, Francuska teniska federacija, Vimbldon i USTA) ili bilo koje nacionalno udruženje. ITIA je nezavisno tijelo koje su osnovali njegovi finansijeri radi promocije, podsticanja, unapređenja i zaštite integriteta profesionalnih teniskih događaja širom svijeta.