Frančesko Maestreli, Novakov protivnik na Australijan openu: "Đoković je vjerovatno bolji od mene. Ne znam, vidjećemo"

Italijan Frančesko Maestreli sljedeći je rival 10-ostrukog šampiona Australijan opena Novaka Đokovića.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković u 2. kolu Australijan Opena igra protiv 141. tenisera na svijetu Italijana Frančeska Maestrelija. Rijetko ko je čuo za ovog momka koji nije ni slutio da će u karijeri imati šansu da odmjeri snagu sa legendom "bijelog sporta". Već plasmanom u drugu rundu je ostvario svoj najbolji rezultat na grend slemovima, a ko je zapravo Novakov naredni rival?

Karijera i uspjesi

Rođen u Pizi u decembru 2002. godine, postao je profesionalac 2020. godine i veći dio svoje karijere proveo je takmičeći se na čelendžerima. U mečevima za titulu ne gubi i ima perfektan skor 4/4.

Prvu čelendžer titulu je osvojio 2022. godine pobijedivši Pedra Kačina u finalu, da bi na narednu čekao do 2025. godine. Pobijedio je Valentina Vašeroa u tri seta, a Francuz je potom ostvario najveći uspjeh u karijeri pobijedivši Đokovića u polufinalu Šangaja i kasnije osvojio prvu Masters titulu. Osvojio je još dvije titule tokom godine, što mu je donijelo najbolji plasman u karijeri 137. mjesto.

Nije ni sanjao da će igrati protiv Đokovića

Italijan je pobijedio Terensa Atmanea u prvom kolu Australijan opena i jedva je zadržao suze, a kada je saznao da će odmjeriti snage sa Đokovićem, njeogovoj sreći nije bilo kraja.

"Veoma, veoma emotivno. Mnogo sam sanjao o ovim mečevima i za mene je bio san da učestvujem u glavnom žrijebu velikog turnira u karijeri. Nisam zamišljao da ću pobijediti u meču od pet setova na svom debiju na Turu i veoma sam uzbuđen i srećan", rekao je Maestreli i dodao:

"Rekli su mi da postoji šansa da igram protiv Đokovića i da to će biti jedna od najuzbudljivijih stvari u mom životu. Ludo je imati priliku da vidim njegovo ime blizu mog u zvaničnom meču, pa ćemo vidjeti. Pokušaću da dam sve od sebe da pokušam da pobijedim. Znam da je to tako komplikovano, ali to je to", iskren je Italijan.

Četvorostruki ATP šampion čelendžera nikada nije trenirao sa Đokovićem niti je vodio bilo kakav razgovor sa njim. Jedine riječi koje su razmjenili, bile su one u prolazu "Ćao".

"On je jedan od igrača koji nema toliko slabih tačaka. Biće jako teško pripremiti se za meč i pokušaću da iznesem sve što imam na teren i biće teško."

Van tenisa, Maestreli uživa u košarci. Njegov omiljeni igrač je zvezda Šarlot Hornetsa LaMelo Bol zbog njegove kreativnosti na terenu. Italijan takođe voli da gleda domaći fudbalski tim Piza Sporting Klub. Ono što je zanimljivo je to što su mu teniski uzori Rodžer Federer i Danil Medvedev.

"Ja sam normalan momak i trudim se da dam sve od sebe u onome što volim. Trudim se da dam sve od sebe, a visok sam momak. Pokušaću da serviram što je brže moguće, jer znam da je u razmjenama vjerovatno bolji od mene. Ali ne znam, vidjećemo", zaključio je Maestreli.

