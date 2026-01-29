Denis Pankratov je krenuo redom da razbija svjetske rekorde i da osvaja zlata, a onda su se promijenila pravila. O tome je govorio Milorad Čavić u Americi.

Izvor: GREG WOOD / AFP / Profimedia

Milorad Čavić je nakon karijere nastavio da se bavi plivanjem, a nekada najbolji srpski plivač sada je objasnio zašto su se promijenile neke stvari u istoriji plivanja nakon Olimpijskim igara u Atlanti 1996. godine. Na tom takmičenju pod zastavom Rusije Denis Pankratov je osvojio zlato na 100 i 200 metara leptir stilom, a štafeti 4x100 metara mešovito završio je sa timom Rusije kao srebrni.

Zbog njega su pravila plivanja morala da se mijenjaju, a to se desilo zato što je zapravo ubjedljivo uzeo zlata u svojim disciplinama jer je nakon uskoka u bazen ronio i odbacivao se nogama čak 35 metara, tj. praktično više od polovine prve dužine bazena. Sa 52,27 je tada oborio svjetski rekord, ali pravila su se odmah mijenjala.

Šta je rekao Milorad Čavić?

Vidi opis "Sjećate se Denisa i 1996?": Milorad Čavić otvorio Amerikancima oči 31.5.1984. Milorad Čavić Milorad Čavić - 31. 5. 1984. 31. 5. 1984. Milorad Čavić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

"Na Olimpijskim igrama 1996. godine takmičio se ruski plivač koji je pobijedio na trci 100 metara leptir stilom. Njegovo ime je Denis Pankratov. Znate šta je ovaj momak uradio? On se odbacivao 35 metara ispod vode u trci. Koliko je nama dozvoljeno da se odbacimo? 15 metara? Nama je dozvoljeno da se odbacimo 15 metara. 1996. godine nije bilo pravila. Mogao si da se odbaciš koliko god želiš i Denis se odbacio 35 metara i razbio je sve. Otvorio nam je oči. Promijenio je plivanje za sve.

Odjednom su ljudi počeli da se pitaju zašto ovaj momak ne pliva nego se odbacuje u vodi većinu trke. Odbacivao se većinu trke i razbio je sve. Na kraju su zabranili odbacivanje poslije 15 metara zbog mnogo razloga. Šta mislite zašto su to uradili?

Prvo su htjeli da kažu da je ovo plivanje, a ne odbacivanje. Ali mislim da su znali i sa gledišta sigurnosti da će se pojaviti neko ko će probati da se odbacuje svih 100 metara. A znate šta se dešava kada ljudi treniraju da probaju da se odbacuju sve više i više i više. Udave se! Oni se udave. Zato mislim da je ovo pravilo napravljeno kako bi nas spasili od nas samih. Jer ćemo mi uraditi sve što je potrebno da pobijedimo. To je ljudska priroda", objasnio je Čavić.

Šta je sve uradio Denis Pankratov?

Do tih Olimpijskih igara u Atlanti je dominirao i 1995. i 1996. je proglašen za najboljeg evropskog plivača. Osim tri medalje na Olimpijskim igrama ima zlato, dva srebra i brobzu na svjetskom prvenstvu, a pet zlata i srebro na Evropskim šampionatima. Na kraju karijere je imao sedam svjetskih rekorda, a povukao se 2002. godine.