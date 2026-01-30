logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novak Đoković prišao i čestitao Karlosu Alkarazu na plasmanu u prvo finale Australijan opena

Novak Đoković prišao i čestitao Karlosu Alkarazu na plasmanu u prvo finale Australijan opena

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Veliki gest velikog šampiona Novaka Đokovića.

djokovic cestitao alkarazu na plasmanu u finale australijan opena Izvor: Eurosport 1/printscreen

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz plasirao se u svoje prvo finale na Australijan openu gdje će odmjeriti snagu sa boljim iz meča Novak Đoković - Janik Siner. Upravo je Srbin neposredno pred početak svog polufinala prišao mladom rivalu i čestitao mu na velikoj pobjedi.

Dok je Alkaraz vozio bicikl i pripremao se da napusti stadion, Đoković je šmekerskim gestom oduševio potencijalnog rivala u meču za titulu. Nole mu je srdačno čestitao na pobjedi, a koliko ovo znači Karlosu govori njegov osmijeh na licu. Osim što je pozdravio Španca, čestitao je i čitavom njegovom timu. Usput mu je dobacio nešto što je nasmijalo sve prisutne...

Rijetko koji teniser bi ovo uradio u momentima kada čeka da izađe na teren i odigra jedan od najtežih mečeva u karijeri.

Pogledajte kako se sve odigralo:

Pogledajte

00:13
Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Alkaraz je ostvario istorijsku pobjedu protiv Aleksandra Zvereva, pošto je slavio u najdužem polufinalu u Melburnu u istoriji. Ukoliko osvoji titulu, postaće najmlađi igrač ikada kome je pošlo za rukom da kompletira sva četiri grend slema.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:34
Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Karlos Alkaraz Australijan open Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC