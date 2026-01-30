Novak Đoković prišao i čestitao Karlosu Alkarazu na plasmanu u prvo finale Australijan opena

Veliki gest velikog šampiona Novaka Đokovića.

Prvi teniser svijeta Karlos Alkaraz plasirao se u svoje prvo finale na Australijan openu gdje će odmjeriti snagu sa boljim iz meča Novak Đoković - Janik Siner. Upravo je Srbin neposredno pred početak svog polufinala prišao mladom rivalu i čestitao mu na velikoj pobjedi.

Dok je Alkaraz vozio bicikl i pripremao se da napusti stadion, Đoković je šmekerskim gestom oduševio potencijalnog rivala u meču za titulu. Nole mu je srdačno čestitao na pobjedi, a koliko ovo znači Karlosu govori njegov osmijeh na licu. Osim što je pozdravio Španca, čestitao je i čitavom njegovom timu. Usput mu je dobacio nešto što je nasmijalo sve prisutne...

Rijetko koji teniser bi ovo uradio u momentima kada čeka da izađe na teren i odigra jedan od najtežih mečeva u karijeri.

Pogledajte kako se sve odigralo:

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu

Alkaraz je ostvario istorijsku pobjedu protiv Aleksandra Zvereva, pošto je slavio u najdužem polufinalu u Melburnu u istoriji. Ukoliko osvoji titulu, postaće najmlađi igrač ikada kome je pošlo za rukom da kompletira sva četiri grend slema.

Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju

