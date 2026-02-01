Zvezdini igrači pokradeni u Zagrebu: Lopovi usred utakmice upali u svlačionicu

Neprijatnost za hokejaše Crvene zvezde koji su gostovali u Zagrebu u okviru Međunarodne hokejaške lige (IHL).

Hokejaši Crvene zvezde doživeli su neprijatnost u Zagrebu pošto su u toku utakmice protiv Medveščaka nepoznati počionici upali u svlačionicu i ukrali njihove stvari, prenosi "CZBG portal". Lopovi su za vrijeme trećeg perioda igre upali u svlačionicu i odnijeli sve trenerke i jakne sa obilježjima Crvene zvezde, jedan pasoš i jedan i telefon.

Odjeća je sat vremena nakon utakmice vraćena u kesama, dok nema informacija da li su pasoš i telefon vraćeni, odnosno da li su hokejaši Crvene zvezde u međuvremu mogli mirno da krenu nazad iz Zagreba.

Наши хокејаши у шорцевима након што су покрадени у Загребу



Sve se dogodilo u okviru regionalnog IHL takmičenja u kome je Crvena zvezda zabilježila još jednu ubjedljivu pobjedu. Na kraju je bilo 6:1 za Zvezdu protiv Medveščaka, a dvostruki strijelac bio je Mladenović, dok su pogađali i Vujović, Leštarić, Sinicin i Dragović.

Zvezda je poslije ove pobjede na trećem mjestu Međunarodne hokejaške lige, iza Triglava i Slavije.