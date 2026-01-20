Srbin tukao Rusa, cijela hala navijala protiv Nedeljkovića: Ovo se godinama nije dogodilo u SAD

Spektakularna tuča dvojice golmana na hokejaškom meču u NHL, najjačoj ligi na svijetu.

Hokej na ledu jedna je od omiljenih zanimacija Amerikancima, iako posljednjih godina Kanađani i posebno Rusi preuzimaju primat čak i kada je NHL u pitanju. Ipak, mečevi se igraju u SAD, gdje je publika veoma strastvena. Vole Amerikanci da gledaju hokej na ledu, ali i dobro pesničenje na ledu, što je sastavni dio ovog sporta. E, ovog puta su se tukla dvojica golmana - Srbin Aleks Nedeljković i Rus Sergej Bobrovski.

Čini se da je srpski predstavnik bio uspješniji, jer je protivnika oborio na led pre nego što su sudije prekinule njihove okršaj. Inače, incidenti su počeli nedaleko od gola koji je čuvao Nedeljković, a zatim se i on umiješao u tuču igrača dva tima. Kada je to vidio njegov kolega na drugoj strani terena, odlučio je da se brzo zaputi i izazove na dvoboj, što su svi u hali jedva čekali! Pogledajte detalje tuče:

Igrači dva tima automatski su prekinuli tuču kada su vidjeli šta rade dvojica golmana, a čitava hala posvetila je pažnju ovoj tuči. Može se vidjeti i kako su hokejaši oba tima navijali za svog golmana - karakterističnim lupanjem o ivicu terena i pravljenjem velike buke koja je dodatno zagrevala atmosferu. Da li je to bilo presudno, ne znamo, ali je jasno da je Nedeljković uspio da obori Bobrovskog na led.

Inače, Florida Pantersi za koje brani Bobrovski poraženi su na domaćem terenu od San Hoze Šarksa (4:1) za koje brani Aleks Nedeljković, pa se može reći da je srpski čuvar mreže upisao dvostruki trijumf. Bila je ovo prva tuča dvojice golmana u NHL još od 2020. godine. Bobrovski i Nedeljković napravili su spektakl za sve prisutne u hali, a kako je to izgledalo pogledajte na narednom snimku:

Ko je Aleks Nedeljković?

Iskusni američki golman Aleks Nedeljković (30) rođen je u mjestu Parma u državi Ohajo, a odrastao je u Klivlendu. Na draftu 2014. godine izabran je kao 37. pik, a od tada je u najjačoj hokejaškoj ligi na svijetu - promijenio je nekoliko timova, a prije samo nekoliko mjeseci trejdovan je u San Hoze za koji trenutno brani.

Nedeljković često ističe da je pravoslavac, pa na opremi koju koristi tokom mečeva u NHL mogu se vidjeti simboli njegove vjere. Po informacijama koje se nalaze na internetu, njegov deda je iz sela u okoline Ljubovije, gdje i dalje žive neki njegovi rođaci. Nedeljković slave svetog Nikolu, a Aleks gaji ljubav prema Partizanu za koji navija i njegov otac.

