Za tri godine osvojio Olimpijske igre, Svjetsko i Evropsko prvenstvo: Bez poraza u karijeri!

Tomas Arnoldsen je još jedan Danac koji pomjera granice. Još uvijek nije izgubio meč u dresu selekcije Danske.

Izvor: Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastavila je Danska sa nevjerovatnom dominacijom na velikim takmičenjima, pa je tako osvojila i Evropsko prvenstvo na domaćem terenu. Matijas Gidsel je bio najbolji u redovima svog tima uz naravno Simona Pitlika i Emila Nilsena i pomjerio je granice sporta.

Ipak ono što je uradio Tomas Arnoldsen je možda još i nevjerovatnije. Visoki i korpulentni reprezentativac Danske koji nastupa kao srednji ili lijevi bek osvojio je svoje četvrto zlato, a to je uspio bez poraza. Tomas Arnoldsen je odigrao 33 meča za Dansku na kojima je postigao 83 gola, a nijednom u karijeri nije izgubio!

Kako mu je to pošlo za rukom?

Nakon što je nastupao za mlađe kategorije Danske on je debitovao za prvi tim u pobjedi nad Njemačkom 2023. godine 30:23. Ušao je u 14 igrača na spisak za Olimpisjke igre kao jedan od najmlađih i tu suvereno osvojio zlato. Zatim je naredne godine uzeo zlato na Svjetskom prvenstvu i sada je uspio da osvoji zlato na Evropskom šampionatu.

Danska jeste izgubila jedan meč i to od Portugala koji je na kraju završio kao peti. Ipak - on je tokom turnira tj. na prelazu iz prve u drugu fazu zamijenio povrijeđenog pivota Lukasa Jorgensena i tako nije upisao ni taj poraz. Još čekamo da ga u dresu Danske neko pobijedi...

(MONDO)

BONUS VIDEO: