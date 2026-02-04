logo
Srpska teniserka gledala kako Ukrajinka samo odlazi: Dajana nije htjela ni da pruži ruku

Srpska teniserka gledala kako Ukrajinka samo odlazi: Dajana nije htjela ni da pruži ruku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Teodora Kostović je gledala kako njena partnerka u dublu Dajana Jastremska ne želi da pruži ruku Ekatarini Aleksandrovoj iz Rusije.

Saigračica Teodore Kostović nije htjela da se pozdravi sa Ruskinjom Izvor: X/sopp1_sopii/Printscreen

Svaki dan čitamo kako se neka teniserka iz Ukrajine nije pozdravila na mreži sa rivalkom zato što je iz Rusije, Bjelorusije, a sada čak i iz Mađarske. To se desilo i na meču Teodore Kostović, mlade srpske teniserke.

Novosađanka koja ima tek 18 godina je trenutno 265. u singlu i 1.366 u dublu na VTA listi i tek počinje karijeru igrala je u dublu u Abu Dabiju sa Ukrajinkom Dajanom Jastremkom. Ruskinja Ekatarina Aleksandrova i Maja Džoint iz Australije su ubjedljivo pobijedile 6:2, 6:1, a onda se Jastremska nije pozdravila sa jednom rivalkom.

Pružila je ruku Maji Džoint i samo izašla sa terena, bez pozdrava sa Ruskinjom Ekatarinom Aleksandrovom. Pogledajte kako je to izgledalo na terenu: 

Stalne tenzije

Otkako je krajem februara 2022. godine izbio rat Ukrajine i Rusije krenule su i sankcije za ruske sportiste i timove. Kasnije se to proširilo i na Bjelorusiju, ali ćemo recimo na Zimskim olimpijskim igrama gledati 20 ruskih i ukrajinskih sportista. U tenisu se to odrazilo tako što ruski i bjeloruski sportisti igraju bez svoje zastave pored imena. 

Nedavno smo vidjeli da je ukrajinska teniserka Oleksandra Oljinikova nakon pobjede nad Mađaricom Anom Bondar odbila da joj pruži ruku jer je Bondar 2022. godine igrala na egzibicionom turniru u Rusiji. Vidjeli smo i na nedavno završenom Australijan openu da je jedna od tema bio odnos ukrajinskih teniserki prema Arini Sabalenki, najboljoj teniserki svijeta.

