Olimpijski šampion se go bacio u snijeg na Alpima: U 41. godini odbranio zlato, pa skinuo sve sa sebe

Austrijanac Bendžamin Karl ispisao je istoriju i proslavio to skinuvši se i skočivši u snijeg.

Austrijanac Bendžamin Karl (40) skinuo je sa sebe ski-opremu jer je odbranio zlato u paralelnom veleslalom nizu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini. Kleknuo je, razbacao snijeg oko sebe, pa se bacio licem u snijeg, dijelom od oduševljenja, a dijelom i od umora.

Sa sebe je skinuo četiri sloja odjeće nakon što je postao prvi snouborder koji je osvojio četiri olimpijske medalje - srebro iz Vankuvera 2010, bronzu u Sočiju 2014. i zlata u Pekingu 2022. i u Milanu i Kortini 2026.

Takmičenje se održalo u Livinju u italijanskim Alpima, na temperaturi od minus jedan Celzijusa. Pogledajte slavlje Austrijanca koji je u 41. godini ispisao istoriju.

Karl je osvojio zlato ispred Korejca Kim Sang-kjuma (37) i Bugarina Tervela Zamfirova (20).

