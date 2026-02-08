Troicki surovo iskren o realnosti Srbije: "Momcima koji su došli svaka čast, ali..."

Selektor reprezentacije Srbije Viktor Troicki oglasio se poslije glatkog poraza u Čileu u Dejvis kupu.

Izvor: MN PRESS

Dejvis kup reprezentacija Srbije poražena je od Čilea u Santijagu sa 4:0 u prvom krugu kvalifikacija za F8 Dejvis kupa u Bolonji. Čileu dolazi Španija u drugoj rundi kvalifikacija, a Srbija će kroz Svjetsku grupu 1 u septembru da traži povratak u kvalifikacije za F8 Svjetske grupe u 2027. godini.

Selektor Dejvis kup tima Srbije Viktor Troicki nije bježao od teške istine.

"Težak poraz. Nije opravdanje, ali došli smo ovdje sa oslabljenim timom bez prva četiri igrača. Čile je bio favorit pred sjajnom domaćom publikom. Momci su se borili, ali smo mogli više u pojedinim trenucima. Jedina svijetla tačka je Ognjen Milić, koji je igrao fenomenalno protiv njihovog prvog igrača. Borio se do kraja, a falilo je samo iskustvo u ključnim trenucima. Tokom većeg dijela meča je bio bolji igrač i vjerujem da smo dobili novog standardnog reprezentativca u budućnosti i da ćemo od njega tek vidjeti prave rezultate. Nažalost, dubl se ponovo ispostavio kao slaba tačka. Potrebna nam je u dublu veća sigurnost. Braća (Matej i Ivan) Sabanov su se borila, ali nije bilo dovoljno. Branko (Đurić), kao mladi član tima, borio se do kraja. Pohvalio bih momke koji su se odazvali i došli, ali ako želimo bolje rezultate, da prođemo do kraja, moramo da igramo u najjačem sastavu. Nažalost, ovoga puta to nije bilo moguće i pobijedio je bolji tim. Predstoji nam da se dogovorimo oko svega i da od sljedeće godine budemo u punom sastavu", rekao je poslije meča u Čileu selektor Viktor Troicki.

Tokom takmičenja u Južnoj Americi, reprezentacija Srbije ostala je bez iskusnog Dušana Lajovića (35), koji je doživio nesreću tokom meča Ognjena Milića - udario je u staklena vrata i doživio povrede lica i koljena.

