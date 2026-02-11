logo
Sa 40 godina može otac da mu bude: Vavrinka igrao protiv klinca od 17 godina, ovakav meč nikad nije imao

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Sten Vavrinka rutinski pobijedio tinejdžera. Nikada nije igrao protiv mlađeg tenisera.

Vavrinka pobijedio igrača koji je mlađi 23 godine Izvor: René Nijhuis / Alamy / Profimedia

Švajcarski veteran Sten Vavrinka ispisao je istoriju tenisa, jer je na turniru u Roterdamu pobijedio 17-godišnjeg Holanđanina Taisa Bugarda, koji je ušao u glavni žrijeb kao "laki luzer". Meč je bio gotov u dva seta, a rezultat 6:4, 6:3 u korist slavnog Švajcarca.

Vavrinka ima 40 godina i samo se jednom u istoriji ATP tura dogodilo da razlika dvojice tenisera u međusobnom meču bude veća. Bilo je to 2011. godine u Beču, kada je tadašnja senzacija Dominik Tim sa 18 godina pobijedio Nemca Tomasa Mustera, šampiona Rolan Garosa iz 1995, koji je te 2011. imao 44 i bio je 25 godina i 11 mjeseci stariji od Tima.

Vavrinka je stariji od Bugarda 23 godine i tri mjeseca, u sljedećem kolu (osmini finala) Roterdama igraće protiv prošlogodišnjeg finaliste Aleksa De minora, a ovo je Top 5 mečeva rivala sa najvećom razlikom u njihovim godinama:

  1. 25 godina i 11 mjeseci: Dominik Tim (18) - Tomas Muster (44), Beč 2011.
  2. 23 godine i 3 mjeseca: Sten Vavrinka (40) - Tais Bugard (17), Roterdam 2026.
  3. 21 godina i 8 mjeseci: Dik Norman (38) - Danijel Berta (16), Hertogenboš 2009.
  4. 21 godina i 7 mjeseci: Karlos Alkaraz (17) - Felisijano Lopez (39), Marbelja 2021
  5. 21 godina i 5 mjeseci: Ivo Karlović (29) - Feliks Ože-Alijasim (18), Puna 2019.

Podsjetimo, Sten Vavrinka, osvajač Australijan opena 2014, Rolan Garosa 2015. i US Opena 2016. igra svoju oproštajnu sezonu, posle koje će završiti veliku karijeru.

Tagovi

Sten Vavrinka Tenis

