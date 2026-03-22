Milica Gardašević podbacila kad je trebalo da se bori za medalju

Razočarvajući skokovi Milice Gardašević na Svjetskom prvenstvu u dvorani.

Srpska atletičarka Milica Gardašević nije uspjela da napravi veliki rezultat na Svjetskom prvenstvu u dvorani, u disciplini skok udalj. Ona je takmičenje u finalu završila sa veoma skromnim rezultatima koji su bili dovoljni tek za 13. poziciju na kraju.

Milica Gardašević je zabilježila tri skoka na Svjetskom prvenstvu u dvorani koje organizuje poljski grad Torunj, a zanimljiva situacija desila se nakon što je završila svoje učešće. Srpska atletičarka završila je na 13. mjestu, a španska takmičarska Irati Mićelena na 12. jer su im dva najbolja skoka bila identične dužine, a djevojka iz Španije imala je bolji treći pokušaj.

Nije joj to bila dobra utjeha, jer ni 12. pozicija nakon tri serije nije donosila nastavak takmičenja. Milica Gardašević je ostala šest centimetara daleko od dodatnih pokušaja u borbi za medalje na Svjetskom prvenstvu, dok joj je sam vrh bio veoma daleko - pojedine takmičarke imale su i po 30 centimetara duže skokove od Srpkinje.

Milica Gardašević je na otvorenom letjela čak i do 6.91, dok je ove sezone imala skok od 6,66 i to bilo dovoljno za nastavak takmičenja na Svjetskom prvenstvu u Torunju. Kao najveći uspjesi u karijeri srpske atletičarke ističu se zlatne medalje na Evropskim igrama 2023. godine i Mediteranskim igrama godinu dana ranije, a treba istaći i da je bila prvoplasirana na kraju Svjetske dvoranske turneje 2024. godine.

