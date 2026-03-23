Dogovorena nova regionalna liga u rukometu: Startuje već u septembru?

Uskoro će Srbija zajedno sa Crnom Gorom i Makedonijom formirati regionalnu ligu u rukometu.

Izvor: MN PRESS

Na pomolu je stvaranje nove regionalne lige u rukometu, pa bismo uskoro mogli da vidimo da se zajedno takmiče klubovi iz Srbije, Makedonije i Crne Gore. Tim povodom danas se oglasio Rukometni savez Srbije (RSS) koji je izrazio želju da takvo takmičenje vidimo već od sjledeće sezone.

Ono što je posebno zanimljivo je da bi bile formirane i muška i ženska regionalna liga, sve u cilju podizanja rukometa u ove tri zemlje, kojima je neophodna jača konkurencija.

"Predstavnici rukometnih federacija Srbije, Makedonije i Crne Gore održali su zajednički sastanak na kojem je glavna tema bila formiranje regionalnih liga u muškoj i ženskoj konkurenciji. Tokom sastanka razmatrani su različiti modaliteti organizacije takmičenja, uključujući više modela ligaškog sistema, sa ciljem unapređenja kvaliteta rukometa, povećanja konkurentnosti i jačanja regionalne saradnje", piše u saopštenju RSS.

"Svi učesnici sastanka izrazili su čvrst i jedinstven stav da zajedničke lige treba da počnu već od septembra tekuće godine, uz visok nivo organizacije i profesionalnih standarda".

"Konačna odluka o formatu takmičenja biće donijeta na narednom sastanku, koji je planiran za april u Skoplju, kada će biti usaglašeni svi ključni detalji i definisan konačan model liga. Na navedeni sastanak biće pozvani i predstavnici klubova, kako bi aktivno učestvovali u procesu donošenja odluka. Rukometne federacije nastavljaju intenzivnu komunikaciju i saradnju u cilju realizacije ovog značajnog projekta za razvoj rukometa u regionu", zaključuje se u saopštenju.

