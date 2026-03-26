Mladi Slovenac dao nemoguć gol: U posljednjoj sekundi u rašlje, sa pola terena

Mladi 18-godišnji srednji bek Aljuž Anžič opet je pokazao zašto svi kažu da je pravo čudo od djeteta.

Izvor: X/Rasmus Boysen

Nevjerovatni Aljuž Anžić nastavlja da dominira. Rukometaš rođen 2008. godine, za koga kažu da je "rukometni Luka Dončić", sada je riješio meč Krke i Celja na impresivan način.

Na kraju je Celje pobijedilo 31:30 (15:13), a posljednji gol na meču dao je upravo Anžič i to sa pola terena u posljednjoj sekundi utakmice.

Anžič je vodio svoij tim do pobjede sa 10 golova, a posljednji je bio nevjerovatan. Golman Gal Gaberšek je upisao 18. odbranu na meču, dodao mu loptu, a onda se on zaletio i sa pola terena poslao loptu u rašlje gola Luke Stanojlovića, nekadašnjeg juniorskog rerezentativca Srbije.

Wonderkid Aljuš Anžič from RK Celje decided the Slovenian playoff game yesterday between Krka and Celje with a crazy buzzer-beater#handball

: NLB Ligapic.twitter.com/Qotvl7tpmZ — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92)March 26, 2026

Ko je rukometni Dončić?

Aljuž Anžić dominira, pa je tako Jeruzalemu dao 10 golova, Celju Krki prije plej-ofa šest golova, Ribnici pet, Bešiktašu u Evropi u jednom meču četiri, a u drugom sedam golova. Škofjici je dao devet golova, a igrajući za reprezetaciju znao je da postigne i više od 20 golova. U januaru je tek postao punoljetan i od njega se očekuje da bude novi lider Slovenije zajedno sa Domenom Makucom.