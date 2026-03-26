Mladi Slovenac dao nemoguć gol: U posljednjoj sekundi u rašlje, sa pola terena

Autor Bojan Jakovljević
Mladi 18-godišnji srednji bek Aljuž Anžič opet je pokazao zašto svi kažu da je pravo čudo od djeteta.

Nevjerovatni Aljuž Anžić nastavlja da dominira. Rukometaš rođen 2008. godine, za koga kažu da je "rukometni Luka Dončić", sada je riješio meč Krke i Celja na impresivan način.

Na kraju je Celje pobijedilo 31:30 (15:13), a posljednji gol na meču dao je upravo Anžič i to sa pola terena u posljednjoj sekundi utakmice.

Anžič je vodio svoij tim do pobjede sa 10 golova, a posljednji je bio nevjerovatan. Golman Gal Gaberšek je upisao 18. odbranu na meču, dodao mu loptu, a onda se on zaletio i sa pola terena poslao loptu u rašlje gola Luke Stanojlovića, nekadašnjeg juniorskog rerezentativca Srbije.

Ko je rukometni Dončić?

Aljuž Anžić dominira, pa je tako Jeruzalemu dao 10 golova, Celju Krki prije plej-ofa šest golova, Ribnici pet, Bešiktašu u Evropi u jednom meču četiri, a u drugom sedam golova. Škofjici je dao devet golova, a igrajući za reprezetaciju znao je da postigne i više od 20 golova. U januaru je tek postao punoljetan i od njega se očekuje da bude novi lider Slovenije zajedno sa Domenom Makucom. 

