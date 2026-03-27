logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Legenda ne da Sineru da zataška skandal: "Na svijetu ima toliko trenera, a on je zaposlio njega"

Autor Dragan Šutvić
0

Šveđanin Bjorn Borg isprozivao je drugog tenisera svijeta Janika Sinera na nacionalnoj televiziji.

Bjorn Borg o Janiku Sineru Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Legendarni teniser Bjorn Borg ponovo je pokrenuo pitanje doping afere Janika Sinera. Iako su ATP i Italijani pokušali sve da zataškaju, ne samo da je drugi teniser svijeta izgubio na popularnosti, već se njegovi uspjesi daleko manje vrednuju, a od toga najviše profitira njegov najveći rival Karlos Alkaraz.

Nekada prvi teniser svijeta se još jednom osvrnuo na potpuno neshvatljivu odluku Sinera da u tim vrati trenera Umeberta Feraru koji je bio glavni krivac za unošenje zabranjene supstance u njegovo tijelo. Legenda kaže kako mu je jako čudno da je od svih trenera na svijetu odabrao da vrati čoveka koji mu je napravio pakao u karijeri.

Bjorn Borg
Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

"Jedino što mogu da kažem je da mi je jako čudno to što je Siner, aktuelni drugi teniser svijeta, otpustio jednog od svojih trenera, a onda kada se bura stišala, vratio je istog trenera u svoj stručni štab. To je sve što znam i to je jako čudno", rekao je Borg na nacionalnoj norveškoj televiziji.

Nevjerovatna odbrana

Ferara je otpušten jer je fizioterapeutu Đakomu Naldiju pozajmio kremu "Trofodermin" koja u sebi sadrži klostebol, a ono što je mnoge šokiralo je njegovo priznanje da tu kremu koristi godinama. Naldi je koristio tu kremu na sebi, prije nego što je masirao Janika tokom oporavka.

"Koristim tu kremu godinama, dobio sam recept od doktora specijaliste zbog hroničnih problema. Bio sam svjestan kazne i uvijek sam bio ekstremno pažljiv. Držao sam je u svom kupatilu, ponio sam je u Ameriku jer mi je bila potrebna. Sa Naldijem sam imao jasnu komunikaciju o toj kremi, čak sam išao dotle da sam mu dozvolio da je koristi samo u mom kupatilu. Nije negirao da je bio informisan o tome, samo je rekao da je zaboravio", objasnio je Ferara u jednom intervjuu. Do dopinga je došlo u martu 2024. godine na turniru u Indijan Velsu.

Siner je bio suspendovan na tri mjeseca, a pauza je trajala od 9. februara do 4. maja 2025. godine. Za to vreme je Ferara bio van tima, ali se vratio ubrzo i pomogao Italijanu u pripremama za US Open.

Tagovi

Bjorn Borg Janik Siner Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC