Zverev pred meč sa Sinerom: "Osvojiću grend slem ove sezone"

Nijemac Aleksandar Zverev ima jedan jedini cilj ove sezone - osvojiti prvu grend slem titulu!

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale Mastersa u Majamiju gdje će odmjeriti snage sa Italijanom Janikom Sinerom. Zverev je uz Medvedeva jedan od igrača od kojih se mnogo očekivalo, ali on još uvijek nije uspio da osvoji nijednu grend slem titulu. Iako je u posljednje vrijeme među glavnim konkurentima za osvajanje titula na velikim turnirima, nikako da ostvari svoj najveći san. Ipak, ove sezone više nego ikada vjeruje da će to uspjeti...

U četvrtfinalu je odigrao jako dobar meč protiv Franciska Serundola i savladao ga rutinski u dva seta sa 6:1, 6:2.

"Pa, jasno je da sam se osjećao zaista dobro na početku meča, osećao sam se dobro tokom cijelog meča. Moj servis je dobro funkcionisao, uprkos tome što sam počeo sa dvostrukom greškom, a onda sam se takođe osjećao veoma dobro kada sam vraćao servis. Dobro sam igrao sa osnovne linije, cijele godine sam govorio da želim da igram agresivnije, tako da danas mislim da je to savršeno funkcionisalo", rekao je Nijemac poslije pobjede.

Približio se brojki od 200 pobjeda na Masters turnirima, što je zaista veliko dostignuće, ali njega zanima jedino osvajanje grend slem titule. Vjeruje da je došlo vrijeme da ove sezone konačno podigne najvredniji pehar.

"Ova statistika nije toliko važna, ne razmišljam o rekordima. Jedna od glavnih stvari koje su mi važne jeste poboljšanje moje igre kako bih osvojio grend slem. To je moj glavni fokus, moj glavni cilj. Osjećam se sposobno. Na primjer, prošle godine se nisam ovako osjećao, igrao sam loše i patio sam. Kada ste stalno u bolovima i ne igrate slobodno na terenu, postaje mnogo teže da izvučete svoj najbolji tenis. Samopouzdanje vam opada i teško je izaći iz te situacije, posebno na grend slemovima. Ove godine se osjećam drugačije i osećam da se to može dogoditi... i hoće", optimističan je Zverev.

Na Sinera u polufinalu

"Imali smo nekoliko sjajnih mečeva posljednjih godina, veoma tijesne mečeve posljednjih mjeseci. Istina je da ih je sve pobijedio, tako da se nadam da će ovog puta rezultat biti drugačiji. Loše sam igrao u Indijan Velsu; moj servis je bio moja najveća slabost tog dana, tako da se nadam da će se to promijeniti sutra. Nadam se da ću dati sve od sebe."

Osvrnu se posebno na jedan segment igre koji protiv Sinera mora biti savršen.

"Trudim se da koristim ovaj alat u svakom meču, ali protiv Janika će biti teže nego protiv ostalih. Jednostavno zbog brzine lopte; njegova prosječna brzina lopte je najveća na turneji, a on uvijek ostaje blizu osnovne linije, ne dajući vam mnogo prostora, tako da morate biti agresivni na druge načine. Definitivno ću pokušati sve što mogu, pokušaću da budem taj koji dominira poenima, iako znam da neće biti lako protiv njega."

