logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragikomična završnica rukometne utakmice u Sloveniji: Dobojski golman postao neplanirani heroj (VIDEO)

Nebojša Šatara
0

Potpuno nevjerovatna i tragikomična završnica meča u slovenačkom šampionatu između Škofja Loke i Slovana u kojem je junak na kraju ispao dobojski golman Nebojša Bojić - 29:30 (16:19).

Tragikomična završnica rukometne utakmice u Sloveniji: Dobojski golman postao neplanirani heroj (VID Izvor: YouTube/Screenshot

Ludnica na rukometnom meču u slovenačkoj Škofja Loki.

Naime, tri sekunde prije kraja dosuđen je sedmerac za domaćina, koji je realizovao Mirko Latković za izjednačenje i bod.

Međutim, sirena u dvorani se oglasila neposredno prije nego što je lopta prešla gol-liniju, koju je čuvao Slovanov Aljaž Panjtar, a sudije su, nakon pregleda snimka, poništile gol, ostavljajući timu Uroša Zormana pobjedu 29:30.

Ali utakmica još nije bila završena, iako su gledaoci već napuštali dvoranu, a igrači oba tima otišli na tuširanje.

Poslije otprilike pola sata, sudije su shvatile da su pogriješile i odlučile da ponove sedmerac.

I Mirko Latković se iz Škofja Loke morao vratiti na liniju od sedam metara, pretpostavljamo ispod tuša, a na gol Slovana stao je dobojski čuvar mreže Nebojša Bojić.

Pretpostavka je da je Dobojlija to učinio jer prvi golman Panjtar još nije stigao da se istušira ili obriše.

A nekadašnji golman Sloge iz Doboja je majstorski odbranio udarac iz penala, postao junak i osigurao svom timu vrijednu pobjedu.

Trener gostiju Uroš Zorman je mogao da odahne, a domaći strateg Ivan Vajdl je ponovo osjetio razočaranje. Logično imali su različito mišljenje o odluci sudija, a bilo kako bilo, Slovan je osvojio bodove.

(MONDO)

Tagovi

Rukomet Nebojša Bojić RK Sloga Doboj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC