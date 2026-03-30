Tragikomična završnica rukometne utakmice u Sloveniji: Dobojski golman postao neplanirani heroj (VIDEO)

Potpuno nevjerovatna i tragikomična završnica meča u slovenačkom šampionatu između Škofja Loke i Slovana u kojem je junak na kraju ispao dobojski golman Nebojša Bojić - 29:30 (16:19).

Ludnica na rukometnom meču u slovenačkoj Škofja Loki.

Naime, tri sekunde prije kraja dosuđen je sedmerac za domaćina, koji je realizovao Mirko Latković za izjednačenje i bod.

Međutim, sirena u dvorani se oglasila neposredno prije nego što je lopta prešla gol-liniju, koju je čuvao Slovanov Aljaž Panjtar, a sudije su, nakon pregleda snimka, poništile gol, ostavljajući timu Uroša Zormana pobjedu 29:30.

Ali utakmica još nije bila završena, iako su gledaoci već napuštali dvoranu, a igrači oba tima otišli na tuširanje.

Poslije otprilike pola sata, sudije su shvatile da su pogriješile i odlučile da ponove sedmerac.

I Mirko Latković se iz Škofja Loke morao vratiti na liniju od sedam metara, pretpostavljamo ispod tuša, a na gol Slovana stao je dobojski čuvar mreže Nebojša Bojić.

Pretpostavka je da je Dobojlija to učinio jer prvi golman Panjtar još nije stigao da se istušira ili obriše.

A nekadašnji golman Sloge iz Doboja je majstorski odbranio udarac iz penala, postao junak i osigurao svom timu vrijednu pobjedu.

Trener gostiju Uroš Zorman je mogao da odahne, a domaći strateg Ivan Vajdl je ponovo osjetio razočaranje. Logično imali su različito mišljenje o odluci sudija, a bilo kako bilo, Slovan je osvojio bodove.

