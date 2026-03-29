logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Skandal u Pljevljima: Rukometaš tukao protivničke igrače, napadnut i bivši igrač Borca!

Autor Dragan Šutvić
Užasne scene u Pljevljima u završnici četvrtfinala Kupa Crne Gore – rukometaš Zabjela Mirko Damjanović je pretukao nekoliko igrača Rudara u skandalu kakav se odavno ne pamti.

Damjanović, koji je poznat po veoma grubim startovima, u 58. minutu, pri vođstvu domaćih 27:24, divljački je nasrnuo na Filipa Gazdića i bacio ga na parket toliko jako da je vjerovatno došlo do teže povrede.

Odmah mu je pritrčao nekadašnji igrač Borca m:tel Dragan Jelušić, ali ga je korpulentni Cetinjanin udario pesnicom, a umalo je udario i predsjednika Pljevljaka Igora Maškovića. Odgurnuo ga je, ali je Mašković ga je ubrzo smirio. Jelušića je, dok se pridizao, koljenom u glavu udario i Pero Pravilović.

Sudije Milovan Marković i Nemanja Barac su dale plave kartone Damjanoviću i Jelušiću, ali i još dvojici igrača Zabjela – Praviloviću i Danilu Markoviću, pa će direktor liga Stefan Šaponjić morati da im odredi kazne. Damjanović će sigurno dobiti najstrožu i pitanje je da li će ikada više igrati rukomet.

Osim Rudara, koji je trijumfovao 28:24, na finalnom turniru su i Budvanska rivijera i Lovćen. Budvani, koji brane pehar, rutinski su nadvisili Partizan 1949 (37:23) uz 11 golova Nikole Ivanovića i sedam Lazara Vege, koliko je na drugoj strani dao mladi pivot Luka Todorović.

Aktuelni šampioni Crne Gore sa Cetinja su lakše nego što bi se zaključilo po konačnom rezultatu (35:30) savladali Berane 1949 u gostima. Milan Popović je bio igrač utakmice sa 12 golova, za domaće su po sedam dali Dražen Peruničić i Luka Došljak.

Više vijesti iz rukometa

Tagovi

Rukomet Crna Gora

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC