Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana.

Sudije iz Republike Srpske na meču Barselone!

Dragan Šutvić
Vladimir Barać i Vedran Šatordžija sudiće meč mladih rukometaša PIK Segeda i Barselone.

Sudije iz Republike Srpske sude Barseloni Izvor: Rukometni savez Republike Srpske

Rukometne sudije iz Republike Srpske sve više se cijene u rukometnoj Evropi. Odranije je poznato da na velikim takmičenja uspješno sude Vesna Balvan i Tatjana Praštalo, odnosno Sebastijan Karan i Ognjen Danilović (svi iz Banjaluke).

Ka međunarodnoj pozornici uveliko koračaju dvojica mladića, Vladimir Barać iz Gradiške i Vedran Šatordžija iz Banjaluke. Njih dvojica već su djelili pravdu izvan granica Republike Srpske i BiH, a sada su nominovani da 1. i 2. aprila sude u Segedinu.

Već sada je poznato da će prvog dana dijeliti pravdu između mladih rukometaša PIK Segeda i Barselone, a meč se igra u sklopu takmičenja "EHF Youth Club Trophy" koji predstavlja jedan od pionirskih projekata razvoja najperspektivnijih muških igrača uzrasta do 18 godina na evropskoj sceni.

U okviru ovog takmičenja učestvuju brojni veliki klubovi, među kojima su Pari Sen Žermen, PIK Seged, Barselona, Vesprem, Kolstad, Visla Plock i drugi. Koncepcija takmičenja radi se u sklopu i po uzoru na Ligu šampiona EHF, pa se i u ovom juniorskom sistemu primenjuje sličan format, što dodatno podiže njegov značaj i kvalitet.

EHF Youth Club Trophy tako okuplja ne samo najperspektivnije mlade rukometaše, već i 16 najboljih mladih sudijskih parova Evrope, koji nastupaju u okviru programa "Referee for the Future of EHF".

