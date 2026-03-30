Bruka i sramota na portugalskom derbiju: Trener i igrač Sportinga zbog smrada završili u bolnici

Nevjerovatne vijesti dolaze iz Portugala gdje je derbi između Sportinga i Porta odložen na 15 minuta zbog smrada na "Dragao areni".

Izvor: @fotolaechler / imago sportfotodienst / Profimedia

Sporting je savladao Porto 33:30 na startu drugog dijela rukometnog prvenstva Portugala, ali nije zbog toga ovaj derbi dospio u sve medije. Dospeo je zbog incidenta nakon koga su pred početka meča trener Sportinga Rikardo Košta i jedan od igrača završili u bolnici.

Početak meča bio je odložen zbog smrada u "Dragao Areni", a miris koji se širio iz Sportinga su opisali kao "toksičan". Na kraju je tegobe uz trenera Koštu osjetio i pivot Kristijan Moga, koji je opisao osjećanje riječima da ga je smrad "paralizovao".

Na kraju je meč počeo sa 15 minuta zakašnjenja, a Sporting je ovom pobjedom došao na korak od titule. Ipak nije se na tome završilo.

Porto je odmah nakon meča izdao saopštenje, nazvao je navode Sportinga netačnim, a generalni direktor Porta Mario Santos je javno optužio Martima Koštu da je odgurnuo navijača Porta na tribinama tokom zagrijavanja. Sporting je sa druge strane zaprijetio tužbom i zatražio sastanak sa ministrom kulture, omladine i sporta.

U drugi dio prvenstva Portugala plasirali su se Sporing, Benfika, Porto i Akvas Santas. Sporing je prvi sa 36 bodova, Benfika ima 32, Porto 31, a Akvas Santas 26. Sporting je šampion posljednje dvije godine i ako ove godine osvoji trofej izjednačiće se sa Portom sa 24 titule.

(MONDO)

BONUS VIDEO: