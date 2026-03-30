"Ako to ne uradim, život mi je u opasnosti": Saša usred meča uzeo injekciju u ruke, ima ozbiljan problem

Saša Zverev ima dijabetes i na meču protiv Janika Sinera je koristio insulin zbog toga. Otkrio je kako izgleda borba sa tim i šta sve mora da radi.

Saša Zverev je jedan od najboljih tenisera na svijetu i čovjek koji još uvijek nema nijedan grend slem trofej. Ima olimpijsko zlato, ali ne i pehar sa nekog od četiri najveća turnira na svijetu. Da li će uspjeti da ga podigne to niko ne zna, ali je Nijemac neko ko zaslužuje veliko poštovanje zbog svega što je uradio. Zašto? Zato što igra tenis na najvišem mogućem nivou, osvaja turnire i sve to sa dijabetesom tip 1.

Kolike probleme ima sa šećernom bolešću i koliko to utiče na njega moglo je da se vidi u polufinalu turnira u Majamiju. Tamo je izgubio od Janika Sinera (6:4, 7:6), ali je usred meča koristio insulin. Prilikom pauze između servisa je sjeo na svoju stolicu, izvadio insulin i ubrizgao sebi u nogu.

Da li je osjetio nešto ili ga koristi u određeno vrijeme, to nije poznato. Taj detalj sa meča nije mogao da se vidi u TV prenosu, već se pojavio snimak navijača sa stadiona. Nisu mnogi mogli to da vide, ali je sada jasno koliko svaki njegov dobar rezultat ima mnogo veći značaj nego što to naizgled djeluje.

"Imam dijabetes od četvrte godine"

Zverev je nedavno u Australiji otvoreno pričao o svojim zdravstvenim problemima i borbi sa dijabetesom.

"Dijabetičar sam od svoje četvrte godine. Zato sam osnovao svoju fondaciju, ne samo za sportiste sa dijabetesom, već i za djecu. Nažalost, živimo u takvom svijetu gdje nema svaka zemlja tu sreću da ima sve potrebne lijekove, senzore, tehnologiju za praćenje kao što postoji recimo u Njemačkoj, Australiji ili Americi. Zato smo i krenuli sa fondacijom, da bismo pomogli djeci, jer ima zemalja koje nisu dovoljno razvijene i kada tamo djeca dobiju dijabetes ne dožive određene godine. Zbog svega toga želimo svima da pružimo šansu, da im omogućimo lijekove, bolnice, normalan život sa dijabetesom i to je nešto što je blisko mom srcu", rekao je Zverev.

"Hoću da budem prvi grend slem šampion sa dijabetesom"

Ima Zverev veliku želju da osvoji grend slem trofej, ali ne samo zbog sebe već i zbog svih onih koji se bore sa dijabetesom.

"Volio bih da neko sa dijabetesom postane grend slem šampion, volio bih da to budem ja, ali čak i ako ne budem biću najsrećniji čovjek na svijetu ako se to desi. I ako budem pomogao i napravio razliku za nekog roditelja ili za dijete, to me čini srećnim. To je razlog zbog kog sam počeo sve ovo."

Zbog Saše su se promijenila pravila u tenisu

Na Rolan Garosu 2023. godine se dogodio skandal na Sašinom meču pošto mu sudija nije dao dozvolu da ubrizga sebi insulin. Njemački teniser je izgubio živce, svađao se, pa je poslije njegovih riječi došlo do promjene pravila. Ekspresno su reagovali ljudi koji vode svjetski tenis i odmah dozvolili korišćenje insulina i tokom meča.

"Rekli su mi da izgleda čudno ako to radim na terenu, ali to nije tako pametno, jer ako ne iskoristim insulin, onda moj život može da bude u opasnosti", poručio je Zverev i dodao da to što ima dijabetes tip 1 želi da iskoristi kao motivaciju za svu djecu da mogu da budu uspješni sportisti i sa tim.