"Već su mi javili, Đoković dolazi": Poznato gdje će Novak Đoković igrati prije Rolan Garosa

Srpski teniser Novak Đoković po svemu sudeći igraće u Madridu od 22. aprila.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odustao je od učešća na Mastersu u Monte Karlu, ali organizatori turnira u Madridu se nadaju da će srpski as ponovo zaigrati u Španiji. Novak je prošle godine eliminisan na startu i ne brine o gubitku poena, ali definitivno mu je potrebna jaka generalna proba za Rolan Garos.

Prema riječima direktora Madrida Felisijana Lopeza, on vjeruje da će ih vlasnik 24 grend slem titule i ove godine počastiti svojim učešćem. Naravno, Novak u ovim godinama pažljivo planira svoj raspored, ali izgleda da je već donio odluku.

"Jedva čeka da dođe u Madrid, javili su mi. Očigledno je da je Đokovićev raspored u posljednje vrijeme takav kakav jeste. Ima mogućnost da igra vrlo malo, a da se i dalje takmiči za velike titule sa skoro 40 godina. Ono što vjerujem jeste da želi da dođe u Madrid, tako da je u sezoni na šljaci to jedan od njegovih prioriteta, očigledno poslije Rolan Garosa", rekao je Lopez i dodao:

"Moramo da budemo zahvalni na tome jer on igra tako malo i bira svoje turnire tako specifično i precizno... Moramo biti oprezni, ali ako sve bude u redu, imaćemo i Đokovića u Madridu."

Srpski as je prošle sezone jako loše počeo sezonu na šljaci, nakon ranih poraza u Monte Karlu i Madridu, pravu formu je našao u Ženevi gdje je osvojio jubilarnu 100. titulu. Prošle sezone je odlučio da propusti turnir u Rimu gdje je posljednjih godina ima dosta uspjeha, a izgleda da će to biti slučaj i ove.

U Madridu je osvojio ukupno tri titule u karijeri, a kako bi više kad je ovo najuspješniji turnir za Rafaela Nadala poslije Rolan Garosa. Turnir je na programu od 22. aprila do 3. maja.