Bili Džin King kup: Prva pobjeda teniserki BiH u Banjaluci

Nebojša Šatara
Ženska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je Austriju u trećem meču Grupe 2 Euroafričke zone Bili Džin King kupa, koji se igra u Banjaluci.

Prvi bod za BiH donijela je 15-godišnja Tea Kovačević, koja je savladala Klaudiju Gasparović sa 2:1 po setovima 3:6, 7:6, 6:0.

U drugom meču Sara Mikača je poražena od Ekaterine Pereligine (2:6, 3:6), da bi u dublu Tea Kovačević i Anita Vagner osigurali drugi poen i pobjedu BiH.

Bh. dubl bio je bolji od austrijskog para Klaudije Gasparović i Ekatarine Pereligine sa 2:0, po setovima 6:4, 6:4.

Ovo je bio prvi trijumf teniserki BiH u Banjaluci, nakon što su prethodnih dana poražene od selekcija Grčke i Finske takođe po 2:1 u pobjedama.

U subotu, 10. aprila, BiH će još odigrati meč protiv kiparskih igračica.

Možda će vas zanimati

