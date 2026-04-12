"To je borba, daj obrišite ga": Vuk Lekić upropastio Klinca u Ljubljani na FNC 29

Srpski MMA borac Vuk Lekić pobijedio Sašu Klinca na FNC 29 u Ljubljani. Ostavio je protivnika potpuno umazanog krvlju poslije borbe

Srpski borac Vuk Lekić (20 godina, 84 kg) pobijedio je u Ljubljani na FNC 29 događaju slovenačkog borca Sašu Klinca (35, 84 kg), u uzbudljivoj borbi u kojoj je domaći takmičar bio umazan krvlju.

"To je borba, daj obrišite ga", čulo se u ringu čim su se borci spremali za proglašavanje pobjednika. I djeluje da je vizuelni utisak i uznemirujući prizor na Klincovom krvavom licu i tijelu, uticao i na konačan epilog.

Pogledajte kako je Klinc izgledao poslije borbe protiv Vuka Lekića MMA borca iz Srbije, inače nagrađivanog rvača Rvačkog kluba Mladost iz Valjeva.

Srbija će na takmičenju u Sloveniji imati tri predstavnika, Vuka Lekića, Dušana Džakića i Andriju Stankovića.