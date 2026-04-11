Srbija propustila obje prilike, ništa od plasmana: "Zaista mi teško pada ovaj poraz, mnogo mi je žao"

Bili Džin King kup reprezentacija Srbije propustila je obje šanse za plasman u novembarski plej-of za Svjetsku grupu i sljedeće godine takođe će igrati u Evro-afričkoj grupi 1.

Kao prvoplasirani tim A grupe Evro-afričke grupe 1 igrala je srpska reprezentacija najprije protiv prvoplasiranog tima D grupe, Švedske i izgubila - 2:1, a zatim je poklekla u odlučujućem meču protiv Francuske - 2:0.

Selektor Dušan Vemić odlučio se za isti sastav kao protiv Švedske. Prvo je Teodora Kostović servirala za meč u prvom singlu, ali je Francuskinja Ženžan odlično igrala u odlučujućim trenucima i preokrenula meč u svoju korist sa 3:6, 7:6(5), 6:2. Lola Radivojević je uspjela da se vrati u drugi singl, ali je Žakemo, igračica iz Top 100 u 3. setu riješila meč u svoju korist sa 6:4, 4:6, 6:3.

"Nažalost, nismo uspjeli"

"Na našu žalost nismo uspjeli da se kvalifikujemo za plej-of. Malo je falilo iskustva, sportske sreće, ali nije manjkalo požrtvovanosti i borbe. Nažalost, to nije bilo dovoljno ovog puta. Svih pet reprezentativki i cijeli stručni štab su učinili sve da pobijedimo. Zaista mi teško pada ovaj poraz, jer smo igrom zaslužili da idemo dalje. Nažalost, moramo da čekamo do sljedećeg aprila za novu priliku i dokazivanje kvaliteta naših teniserki. Iskreno, mnogo mi je žao naših igračica koje su mlade, imaju svijetlu budućnost, a iskusile su poraz na ovakav način", sumirao je takmičenje u Portugalu selektor Dušan Vemić.

SRBIJA - FRANCUSKA 0:2: Teodora Kostović - Leoila Žanžan 6:3, 6:7(5), 2:6, Lola Radivojević - Žakemo 4:6, 6:4, 3:6, Aleksandra Kruuć i Natalija Senić - Kristina Mladenović i Rakotomanga Ražona nije igran.