Dušan Džakić umalo iščupao rame Želvi: Velika pobjeda srpskog MMA borca u Ljubljani

Velika pobjeda Dušana Džakića u okršaju protiv legendarnog Bojana Želve Kosednara.

Srpski MMA borac Dušan Džakić (24-14) pobijedio je Slovenca Bojana Želvu Kosednara (13-17) kimurom. Uhvatio ga je na podu i natjerao ga da preda tapkanjem, jer mu je umalo iščupao rame i izazvao veliki bol. Krik Slovenca se prolomio dvoranom "Stožice" i sudija je odmah morao da prekine.

Tako je Džakić ostvario drugu pobjedu u tri međusobne borbe protiv Želve, jednog od najznačajnijih MMA boraca u ovom dijelu Evrope, koji je van svog sporta poznat i kao veliki navijač Olimpije iz Ljubljane i član navijačke grupe "Green Dragons".

Ipak, četiri godine mlađi Džakić ostvario je jednu od značajnijih pobjeda i u sudaru legendi opravdao svoju reputaciju velikog šampiona.

