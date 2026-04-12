logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dušan Džakić umalo iščupao rame Želvi: Velika pobjeda srpskog MMA borca u Ljubljani

Autor Dragan Šutvić
0

Velika pobjeda Dušana Džakića u okršaju protiv legendarnog Bojana Želve Kosednara.

MMA Ljubljana Dušan Džakić pobijedio Bojana Želvu Izvor: Instagram/fnc_mma

Srpski MMA borac Dušan Džakić (24-14) pobijedio je Slovenca Bojana Želvu Kosednara (13-17) kimurom. Uhvatio ga je na podu i natjerao ga da preda tapkanjem, jer mu je umalo iščupao rame i izazvao veliki bol. Krik Slovenca se prolomio dvoranom "Stožice" i sudija je odmah morao da prekine.

Tako je Džakić ostvario drugu pobjedu u tri međusobne borbe protiv Želve, jednog od najznačajnijih MMA boraca u ovom dijelu Evrope, koji je van svog sporta poznat i kao veliki navijač Olimpije iz Ljubljane i član navijačke grupe "Green Dragons".

Ipak, četiri godine mlađi Džakić ostvario je jednu od značajnijih pobjeda i u sudaru legendi opravdao svoju reputaciju velikog šampiona.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

MMA Dušan Džakić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC