Srbin izašao uz nacionalističke pjesme, pa pretukao Hrvata: "Nisam nacionalista, svi smo mi jedan narod"

Srpski MMA borac Andrija Stanković ostvario veliku pobjedu protiv Antonija Budimira, o kojem je pričao biranim riječima poslije borbe na FNC događaju u Ljubljani.

Izvor: Instagram/fnc_mma

Srpski MMA borac Andrija Stanković (31) pobijedio je u Ljubljani hrvatskog borca Antonija Budimira, poslije tri runde velike borbe. Pobjednik je proglašen jednoglasnom odlukom sudija i na taj način je produžen niz borbi bez poraza srpskog borca poznatog i po sjajnoj kik-boks karijeri.

Andrija živi i trenira u Majamiju, kod trenera Henrija Hufta, a iako izlazi uz srpske nacionalističke pesme za sebe kaže da nije nacionalista.

"Iako na neki način izlazim uz nacionalističke pjesme, nisam nacionalista. Svi smo mi jedan narod. Fight Nations - Ujedinjene nacije. Poslije Beograda, osvojio sam i Ljubljanu i ovom prilikom nisam mogao da izgubim, iako nisam u najboljoj formi. Osjećao sam se teško i svaka čast protivniku, hrabrom i mladom borcu. Takođe, ocu mi je juče bio rođendan i ovim mu putem čestitam rođendan... Nikad me nije zanimalo šta drugi misle, četiri godine treniram jako, jak sam, a to je velika stvar u ovom sportu. Ima m**a, to je još veća stvar. Ko hoće, neka izvoli. Gremo Ljubljana, volim vas", rekao je Stanković, a prenio hrvatski Index.

U drugom intervjuu poslije borbe, srpski borac je nizao pohvale na račun Budimira.

"Budimir mi je bio težak još od prve runde. Bio sam težak sam sebi, nešto nije bilo moje veče, nisam mogao da pustim udarac, da li sam radio puno tegove, da li su mišići... Dosta sam bio 'pun'. Svaka čast Budimiru, izuzetno hrabar borac i za ples je potrebno borbe. Sad je 5-2, ima perspektivu da bude na 10-2 i može u UFC, sa svjetskim borcima, znam da je i on svjetska klasa. Vidio sam da sam ga načeo, ali nisam imao snagu da završim. To je dobro krio. Stvarno je dobar momak, želim mu da ovako nastavi", rekao je posle borbe za "Triangle TV".

Stankovićevim trijumfom, srpski borci ostvarili su perfektan skor 3/3 u Ljubljani. Vuk Lekić je pobijedio je slovenačkog borca Sašu Klinca, a onda je Dušan Džakić u borbi legendi umalo iščupao rame Slovencu Bojanu Želvi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!