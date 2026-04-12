Legendarni Srbin završio MMA karijeru

Izgleda da se više neće boriti Dušan Džakić, jedan od najboljih MMA boraca u regionu.

Legendarni srpski MMA borac Dušan Džakić (39) ostvario je još jednu veliku pobjedu u karijeri, a po njegovim riječima to bi mogao da mu bude i posljednji ulazak u kavez! Kako je istakao nakon trijumfa na FNC događaju, Džakić razmišlja o penziji jer je veoma dragoj osobi obećao da se više neće boriti!

Iako je regionalna scena u ovom sportu sve jača, a pominje se čak i dolazak UFC u narednom periodu, Dušan Džakić je blizu odluke da završi profesionalnu karijeru i više ne prihvata ponuđene mečeve. Do sada ih je odradio mnogo i zbog toga je jedan od najcjenjenijih boraca u regionu.

"Osjećao sam se uplašeno. Pogodio me je desnim direktom, uzdrmao me. Pogodio me u jetru, osjetio sam to jako. Dostaviću ti fotografije, ja sam prije dva dana imao temperaturu 41, bio sam u bolnici. Malo je falilo da se borba otkaže. Primio sam dvije infuzije, paracetamol, vještački su mi spustili temperaturu. I dalje sam virusozan. Nisam mogao da skidam kilograme, zato smo se borili na 74 kilograma. Nisam ja lijena smradina i slina koja ne može da skine kilograme. Bolestan sam ušao u kavez i pokazao srčanost. Da sam izgubio i da sam se vadio na ovo, rekli bi da sam smrad", rekao je Dušan Džakić i dodao:

"Vjerovatno je ovo moj posljednji MMA meč. To sam obećao sad u svlačionici."

Srpski MMA borac Dušan Džakić najavio kraj karijere.

Tokom prethodne dvije decenije Dušan Džakić se predstavio kao jedan od najboljih MMA boraca u regionu, a njegovo ime sada je već kultno za lokalnu scenu. Džakić je rođen u Beogradu 1987. godine, a od djetinjstva je pokazivao zainteresovanost za borilačke sportove poput boksa i kik-boksa, da bi prvu MMA borbu odradio 2005. godine i od tada traje njegova velika karijera.

Džakić je u karijeri upisao 24 pobjede i 13 poraza, a vidjećemo da li je ovo stvarno odlazak u penziju ili ćemo Dušana i u narednim godinama gledati u oktagonu. Navodno, Dušan Džakić već ima nekoliko najavljenih borbi za naredni period.

