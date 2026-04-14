Britanac se izvinjavao zbog posljednjeg poena: Evo kako je Nori srušio Vavrinku

Britanski teniser Kameron Nori je poslije pobjede podigao ruke i izvinjavao se Stenu Vavrinki zbog načina na koji je dobio posljednji poen protiv Švajcarca.

Sten Vavrinka igra posljednju sezonu u karijeri, odlučio je da ode u penziju, pa tako svaki turnir na kom igra ima posebno značenje. Nažalost, eliminisan je sa takmičenja u Barseloni već na samom startu pošto ga je pobijedio Kameron Nori - 6:4, 6:7 (5:7), 6:4.

Britanski teniser mu se izvinjavao jer ga je pobijedio, ali ne zbog samog trijumfa koliko zbog načina na koji je došao do toga. Na meč lopti je odigrao loše udarac, lopta je dokačila vrh mreže, promijenila pravac i iznenadila Švajcarca koji nije imao šansu da vrati lopticu.

On the cruelest of match points...



No.7 seed@cam_norrieholds off an excellent Wawrinka 6-4 6-7 6-4 in the Swiss’ final appearance in Barcelona.#BCNOpenBSpic.twitter.com/v9Lq7jM5wq — Tennis TV (@TennisTV)April 13, 2026

Kada je vidio šta se dogodilo Britanac je samo podigao ruke i počeo da se izvinjava. To je učinio i dok su se pozdravljali na mreži. Kada je završio meč nije previše slavio, već je od publike tražio da aplaudiraju Vavrinki i da ga tako nagrade za dugu i uspješnu karijeru koju ima trostruki grend slem šampion.

