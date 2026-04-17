ČITAOCI REPORTERI

Izdanje:
Potvrdi

Boris Beker održao lekciju Stefanosu Cicipasu, Goran Ivanišević ga je uzalud upozoravao

Boris Beker održao lekciju Stefanosu Cicipasu, Goran Ivanišević ga je uzalud upozoravao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Boris Beker je imao šta da kaže Stefanosu Cicipasu koji je u ogromnim problemima i velikom padu, nada se da će ga poslušati.

boris beker odrzao lekciju stefanosu cicipasu Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia/MARIJAN MURAT / AFP

Stefanos Cicipas je u ogromnoj krizi. Nekada je bio treći teniser svijeta, sada je na pragu da ispadne iz najboljih 80 na planeti. Porazi se nižu, ne može da se sastavi. Kako da izađe iz krize? Posavjetovao ga je Boris Beker koji mu je javno održao lekciju na društvenim mrežama.

"Pitam se da li shvata? Možda će morati da promijeni neke stvari u svom profesionalnom životu? Još uvijek je mlad da preokrene stvari. Ako to zaista želi", napisao je Beker na Tviteru.

Grčki teniser trenutno ima samo 715 bodova. Primjera radi Janik Siner je prvi na planeti i ima 13.350 bodova. Sve to najbolje govori koliko je trenutna razlika između igrača sa vrha i Cicipasa koji je trenutno u velikim problemima i ne nazire im se kraj...

Ivanišević je upozoravao Cicipasa

Goran Ivanišević je poslije saradnje sa Novakom Đokovićem pokušao da trenira Stefanosa Cicipasa, ali su se brzo razišli zbog oštrije izjave hrvatskog stručnjaka. Upozoravao ga je na vrijeme, savjetovao, a sada od Grka dobija samo "otrovne strelice".

"Ja sam znao nakon drugog dana našeg treninga, kada je došao u Zagreb, da od toga neće biti ništa. Na kraju dana ja ništa loše nisam rekao. Sve što sam rekao, to je istina i to se i ostvarilo. Lijepo sam mu rekao poslije Vimbldona da uzme četiri mjeseca odmora, jer nije to samo fizički nespremnost, to je mentalna nespremnost. Imao sam i ja takve probleme, kad neko ne želi da bude na terenu... Ja i dalje mislim da je dobar teniser i da postoje sitnice na kojima mora da radi. Ne možeš da uspiješ ako ne želiš da budeš na terenu", poručio je Ivanišević.

JADNO, DA JADNIJE NE MOŽE BITI! Skandalozan potez Cicipasa
Izvor: Twitter/Tennis TV
Izvor: Twitter/Tennis TV

Čitaoci reporteri

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

