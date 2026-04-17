Stvara se nova regionalna liga sa 11 timova: Srpski klubovi u nedjelju idu na ključni sastanak

Delegacija srpskih klubova i čelnika Rukometnog saveza Srbije bi u nedjelju trebalo da ode u Makedoniju na ključni sastanak vezan za stvaranje nove regionalne lige u rukometu.

U nedjelju, 19. aprila, Skoplju će biti održan sastanak povodom formiranja Regionalne lige u rukometu. Već ranije je bilo najava da će Srbija, Crna Gora i Makedonija zajedno formirati ligu, a sada se dogovori oko toga nastavljaju.

Makedonski mediji naavljuju da će se na sastanku naći predstavnici rukometnih saveza sve tri zemlje, kao i predstavnici klubova koji bi trebalo da učestvuju u tom novom takmičenju. Uz to će se na sastanku naći i potpredsjednik EHF-a Predrag Bošković, što dodatno daje na bitnosti ovom događaju.

Glavni fokus ovog sastanka biće formiranje kalendara takmičenja, a onda i utvrđivanje detalja finansijskog i organizacionog modela. Trebalo bi da se između tri rukometna saveza i klubova rasporede zadaci i da se krene u implementaciju početka formiranja lige koja bi trebalo da krene od naredne sezone.

Kako bi liga trebalo da izgleda?

Planirana je kako muška tako i ženska regionalna liga, a dok bi u prvoj sezoni muška liga trebalo da ima 11, ženska bi po najavama trebalo da broji osam klubova. Vidjećemo kako će se termini odigravanja mečeva uklopiti sa evropskim takmičenjima i nacionalnim ligama.