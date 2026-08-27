Šahovski savez RS dobio novo rukovodstvo: Dogovoren meč sa Srbijom, u planu i organizacija EP

Nemanja Šipka novi je predsjednik Šahovskog saveza Republike Srpske.

Izvor: Promo/Šahovski savez RS

Ove sedmice u Bijeljini održane su dvije sjednice Skupštine Šahovskog saveza Republike Srpske, izvještajna i izborna. Izabrano je novo rukovodstvo, a za prvog čovjeka Šahovskog saveza RS izabran je Nemanja Šipka, predsjednik Šahovskog kluba "Gambit" iz Banjaluke.

Prisutno je bilo 36 delegata (28 klubova od ukupno 35 registovanih članica ŠSRS za 2026. godinu), iz svih regija Republike Srpske sa ovjerenim ovlaštenjima klubova, od ukupno 47 čime je Skupština imala kvorum i mogla nesmetano, zakonito da radi i donosi odluke.

Tokom predstavljanja kandidata za predsjednika ŠSRS Nemanja Šipka je delegatima predstavio program "Program ŠAH-MAT 2030" koji ima za glavni cilj da Savez bude servis svih klubova i članova. Njegova snaga mjeriće se konkretnom podrškom klubovima, napretkom mladih, kvalitetnijim i vidljivijim takmičenjima, stručnijim trenerima i sudijama, pouzdanim podacima, profesionalnom administracijom i većim ulaganjima u šah.

"Samo zajedničkim radom, uz poštovanje struke i institucija, Šahovski savez Republike Srpske može do 2030. da postane jedan od najorganizovanijih i najprepoznatljivijih sportskih saveza u Republici Srpskoj. U nastupajućem mandatu krajnji strateški cilj biće da Republika Srpska, putem Šahovskog saveza Bosne i Hercegovine i uz podršku nadležnih institucija, podnese uspješnu kandidaturu i dobije organizaciju Kadetskog prvenstva Evrope u ubrzanom i brzopoteznom šahu za 2029. ili 2030. godinu", istakao je Šipka.

Uslijedilo je glasanje za predsjednika Šahovskog saveza Republike Srpske, ujedno i predsjednika Upravnog odbora, osobu koja prema Statutu ŠSRS predstavlja i zastupa Savez, a izabran je Nemanja Šipka. Delegati su potvrdili ovaj predlog sa 34 glasa «za» i 2 glasa «uzdržan» (2 delegata ŠK "Gambit" Banjaluka čiji je osnivač i predsjednik Nemanja Šipka). Novoizabrani članovi Izvršnog odbora ŠSRS, u kojem su zastupljene sve regije, postali su:

- Nemanja Šipka – predsjednik,

- Dalibor Dudić - član (banjalučka regija),

- Igor Javorić - član (prijedorska regija),

- Mirko Todorić - član (dobojska regija),

- Vlado Stojanović - član (Semberija, Majevica, Posavina i Birač),

- Milorad Živanović - član (Semberija, Majevica, Posavina i Birač),

- Sandro Mikanović - član (Distrikt Brčko),

- Dragoslav Ivanović - član (sarajevsko-romanijska regija),

- Veselin Milićević - član (hercegovačka regija).

Za novog predsjednika Skupštine je izabran Aleksandar Kovač, dok je za potpredsjednika Skupštine imenovan Vlado Mićić.

Delegatima se obratio i predsjednik Šahovskog saveza Beograda Vladimir Šakotić, koji je prenio pozdrave predsjednika Šahovskog saveza Srbije Andreje Jorgića i najavio brojne zajedničke aktivnosti u narednom periodu. Prva među njima biće meč reprezentacija Srbije i Republike Srpske, koji će biti odigran 11. septembra u Banjaluci. Tom prilikom biće potpisan i protokol o saradnji dva saveza.

(mondo.ba)

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