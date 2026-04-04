Bizarna situacija na turniru u šahu: Legendarni Karlsen pristao da se slika sa protivnicom, pa odmah zvao sudiju

Bizarna situacija na turniru u šahu: Legendarni Karlsen pristao da se slika sa protivnicom, pa odmah zvao sudiju

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Magnus Karlsen je jedan od najboljih šahista svih vremena, a njegov meč je privukao veliku pažnju zbog haosa koji je nastao poslije slikanja.

Šah Magnus Karlsen rekao sudiji da protivnica ima telefon Izvor: Printscreen/X/unversalnewsx

Magnus Karlsen je jedna od najboljih šahista u istoriji. Dominira u svom sportu, ređa pobjede, ali je njegov meč na turniru u njemačkom gradu Karlsrueu privukao veliku pažnju. Nastao je skandal poslije "selfija" koji je napravio sa kazahstanskom šahistkinjom Aluom Nurman.

Pred početak druge runde u njihovom duelu je ona pitala čuvenog Norvežanina da li mogu da se slikaju. Veliki šampion je pristao na to, slikali su se i onda je ustao i otišao po sudiju. Prijavio je da njegova protivnica ima telefon, pa je to ekspresno riješeno tako što joj je oduzet uređaj.

Taj potez je izazvao dosta komentara na društvenim mrežama, ali je Karlsen postupio po pravilima. Pravila FIDE su jasna - telefoni, tableti i bilo kakvi drugi uređaji koji bi mogli da se koriste za varanje nisu dozvoljeni. U slučaju postojanja takvog uređaja bilo koga računa se da su automatski predali meč.

Karlsen je samom prijavom u stvari pomogao svojoj rivalki pošto joj je omogućio da nastavi meč. Da je telefon otkriven kada je runda počela ona bi bila diskvalifikovana. Karlsen je došao do pobjede pošto je Alua predala meč u drugoj rundi poslije 44 poteza.

Možda će vas zanimati

Tagovi

šah Magnus Karlsen

