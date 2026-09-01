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Najveći srpski biser ostaje u Hrvatskoj: Budućnost reprezentacije se razvija u Našicama

Najveći srpski biser ostaje u Hrvatskoj: Budućnost reprezentacije se razvija u Našicama

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nekse iz Našica je produžio ugovor sa Ognjenom Cenićem i talentovani srpski srednji bek nastaviće karijeru u Hrvatskoj.

Ognjen Cenić produžio ugovor sa Nekseom Izvor: MN PRESS

Talentovani srpski srednji bek Ognjen Cenić produžio je ugovor sa Nekseom iz Našica i igraće zajedno sa Andrijom Stankovom. Dva srpska bisera biće saigrači u Našicama i igraće hrvatsku ligu i Ligu Evrope. Ognjen Cenić je produžio ugovor do 2030. godine.

Mladi Leskovčanin je stigao u klub prije dvije godine nakon što je prošao mlađe kategorije Barselone i htio je da igra seniorski rukomet. Prošle godine ga je htio Partizan, ali je obeštećenje koje je traženo za njega bilo preveliko. 

Iza Cenića je sezona u kojoj je nekoliko mjeseci bio van terena zbog mononukleoze, a kada se vratio i ušao u formu povrijedio se pred kraj sezone i propustio je akcije sa reprezentacijom. 

U Nekseu se skupilo srpsko društvo, pa će osim Ognjena Cenića i Andrije Stankova tu biti i dugogodišnji golman Mihailo Radovanović kao i Ognjenov stariji brat Aleksandar koji nastupa za selekciju Španije. 

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Tagovi

Rukomet Ognjen Cenić Nekse

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