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Ikona NFL-a Maršal Folk (53) ima Parkinsonovu bolest: "Samo mi drhti ruka, život ide dalje"

Ikona NFL-a Maršal Folk (53) ima Parkinsonovu bolest: "Samo mi drhti ruka, život ide dalje"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Slavni raning-bek Sent Luis Remsa Maršal Folk javno priznao da boluje od Parkinsonove bolesti i govorio o svojm simptomima. Ne posustaje ni na trenutak dok vodi svoj koledž tim Sautern.

Maršal Folk ima Parkinsonovu bolest Izvor: Chris Lee / Zuma Press / Profimedia

Velika zvijezda američkog fudbala sa prelaza vijekova Maršal Folk (53) boluje od Parkinsonove bolesti.

Folk, slavni raning-beg Sent Luis Remsa, objavio je sam svoju dijagnozu javnosti i priznao da se već godinu i po bori protiv te bolesti. Otkrio je da nema većih problema osim ukočenosti ruke, uz objašnjenje da se stanje nije pogoršalo još od početka 2025, kada mu je dijagnostikovana.

"Blago mi drhti ruka i to je sve što osjećam", kazao je čuveni MVP lige za 2000. godinu i osvajač Superboula sa Sent Luisom, uz čuvenog kvoterbeka Kurta Vornera.

Folk je javno progovorio o bolesti sa željom da pomogne i drugima koji se suočavaju sa istim problemom. Bio je aktivan igrač američkog fudbala do 2007, kada se povukao zbog problema sa koljenom poslije više od 10 sezona u NFL-u, provedenih u Indijanapolis Koltsima (1994-1998) i Sent Luis Remsima (1999-2005), sada Los Anđeles Remsima.

Folk je trenutno trener koledž tima Sautern univerziteta iz Luizijane i njegov tim ima učinak 3-4 ove sezone. Legendarni raning-bek dva puta godišnje odlazi na fizikalne terapije i preglede i tako je i otkrio bolest.

"Pomislio sam da je to normalna reakcija nerava dok igram golf i radim slične stvari. Međutim, onda je počelo da mi se događa i kada ne igram golf, pa sam se zapitao 'Čovječe, da li je ovo normalno?' Doktor mi je rekao da odmah moram da odem na pregled", otkrio je on u podkastu doktora Sandira Takara "Brižni neurolog" ("The Caring Neurologist").

"Večerao sam sa Alijem, pamtim ga po bistrini"

Folk je naglasio da ne gleda na svoju bolest kao na fatalno stanje. Pamti da je svojevremeno išao na večeru sa najvećim bokserom svih vremena Muhamedom Alijem, koji je takođe bolovao od Parkinsonove bolesti i da je izašao iz restorana sa utiskom da je Ali "potpuno svjestan".

"Znajući to, nisam gledao na svoje stanje u stilu - život se završava sa mojom dijagnozom. Gledam to kao na svoje brojne operacije desnog koljena. Ima tu stvari koje nisu 'moje' u mom tijelu. Leđa me bole svako malo. To je nešto sa čim živite i nije nešto što vam ugrožava život. Ako se ne liječite i ako ne brinete o sebi, postoji mogućnost da bude tako, ali morate da se liječite", kazao je on.

Folk je iskoristio i primjer slavnog holivudskog glumca Majkl Džej Foksa, koji decenijama uspijeva da se bori protiv Parkinsonove bolesti. Naglasio je legendarni američki sportista posebno da ne osjeća da se "gubi" i da mu je um potpuno bistar.

Pogledajte kakav je igrač bio Maršal Folk:

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Tagovi

NFL Parkinsonova bolest

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