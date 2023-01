DNEVNI HOROSKOP: Blizance očekuju promjene, Jarcu stiže ponuda, Vaga nek bude obazriva

Pročitajte dnevni horoskop za 30. januar 2023. godine!

Izvor: Shutterstock/Billion Photos

Pročitajte dnevni horoskop za 30. januar 2023. godine i saznajte šta vas čeka kada su u pitanju posao, ljubav i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 30. januar vam savjetuje da ne namećete svoje mišljenje drugima, pogotovo na poslu. Obratite pažnju na zajedničke ciljeve i ideje sa politikom firme kako ne biste skrenuli sa kursa. Moglo bi skupo da vas košta. Moguće su glavobolje!

BIK

Inat nikome nije dobro donio. Umjesto toga, zvijezde vam savjetuju da spustite loptu i pronađete kompromis sa ljudima. Nekome ćete se zamjeriti u porodici. Obratite pažnju na tom kojim se obraćate partneru, mogli biste da povredite njegove emocije.

BLIZANCI

Ne odgovara vam svakodnevica u koju ste u posljednje vrijeme upali. Vrijeme je za promjene! Izvadite iz fioke dugo čuvane ideje, povežite se sa ljudima i bacite se u realizaciju. Partner će vas podržati u tome! Imate višak energije, krenite na neki sport!

RAK

Početak dana vam donosi mali nivo stresa, ne brinite, ukoliko ga kanališete kroz produktivnost, nećete ga ni osjetite. Slobodni Rakovi neka očekuju poziv na "dejt". Oni zauzeti provešće lijepo popodne sa partnerom. Obratite pažnju na prejedanje!

LAV

Vaš ego doći će tokom dana do izražaja. Nećete nikome dozvoliti da se miješa u vaš posao. Neki put je dobro da spustite loptu i saslušate i drugačije mišljenje. Očekujte pozive sa više strana. Nekome ste zapali za oko.

DJEVICA

Tokom čitavog dana nešto vam neće dati mira. Moguće je da se to odnosi na skorašnji nepsorazum koji ste imali sa bližnjima. Umjesto da se jedete u sebi, riješite to u četiri oka. Očekujte uskoro nagradu sa postignuti uspjeh. To može biti neko putovanje, pa čak i novac.

VAGA

Dnevni horoskop za 30. januar 2023. godine vam poručuje da ne preuzimate previše obaveza na sebe. Iako imate snažnu volju, znajte da ste i vi od krvi i mesa. Kada tad će vas sve stići. Budite obazrivi oko novca. Ne ulažite ga u neproverene ljude.

ŠKORPIJA

U posljednje vrijeme vas je obuzela nervoza. Nezadovoljni ste kojim tokom se odvijaju planovi. To bi mogao da bude znak, da ste u nečemu pogrešili. Vratite se par koraka unazad i znaćete gde je greška. U ljubavi vam ne cvjetaju ruže. Budite strpljivi!

JARAC

Taman kad ste pomislili da su vam sve lađe potonule, stari prijatelj će vam pokucati na vrata. Očekujte ponudu koja se ne odbija. Još uvijek nije vrijeme za zaduživanja, iskoristite pogodnosti koje imate najbolje što možete.

STRIJELAC

Cijeli dan će vam biti u obavezama. Nećete znati gdje udarate glavom. Nemojte da se libite da potražite pomoć. Očekujte provokacije od strane jedne osobe. Ne nasjedajte na njih. Ostanite hladne glave kako vam ne bi propao dan.

VODOLIJA

Imate osjećaj kao da cupkate u mjestu. Nedostaje vam disciplina. Vrijeme je da napravite plan i poradite na idejama. Ljubav vam je trenutno na posljednjem mjestu, ali to ne znači da ona ne postoji. Sad je vrijeme da se posvetite sebi, neka fizička aktivnost bi vam dobrodošla.

RIBE

Dnevni horoskop za 30. januar 2023. godine vam savjetuje da obratite pažnju na obećanja koje dajete. Pokažite delima da ste osoba od reči. Vrlo je moguće da će vam se javiti jedna osoba iz prošlosti. Reagujte staloženo.

(MONDO)