Novo poglavlje za 3 znaka horoskopa: Ne čekajte da se sve desi samo od sebe

Poznata ruska astrološkinja, Angelika Petriščeva, imenovala je tri znaka Zodijaka koji će dobiti snažan podsticaj sreće.

Izvor: Peachaya Tanomsup / Panthermedia / Profimedia

Dolazi rijedak period u svom potencijalu, a tri vodena znaka horoskopa dobiće šansu ne samo da poboljšaju svoje živote, već da ih kvalitativno promijene u pravom smjeru. Ovo je rijedak tranzit koji će trajati do 1. jula 2026. godine i već daje prvi talas pozitivne energije. Predstavnici vodenih elemenata posebno će to osjetiti: Rakovi, Škorpije i Ribe.

Jupiter u Raku je u egzaltaciji, u najjačem mogućem položaju. To znači da se sve teme povezane sa Rakom (porodica, dom, tradicije, unutrašnja udobnost) šire, donose plodove i daju osjećaj stabilnosti. Istovremeno, Jupiter zahtijeva aktivnost, zrelost i iskrenost. On je velikodušan, ali ne i nekontrolisan. Srećni su oni koji imaju sreće, to je pravilo koje sada funkcioniše.

RAK

Rakove očekuje lični podsticaj. Sunce i Jupiter su u konjunkciji u vašem znaku, što znači ne samo svjetlost za vas, već i povećanje mogućnosti. Ako već dugo planirate da poboljšate svoje životne uslove - kupovinu nekretnine, selidbu ili proširenje porodice - samo naprijed. Sreća je već na pragu. Važno je da ne izgubite inicijativu i da ne čekate da se sve desi samo od sebe. Jupiter je planeta rasta, ali ne i iluzija. Zaboravite na strahove i sumnje. Čeka vas velika kuća, udobnost i podrška voljenih.

ŠKORPIJA

Iako Jupiter nije u vašem znaku, on formira skladan trigon sa njim - jedan od najjačih aspekata podrške. Sreća dolazi kroz saveznike, pomoć porodice, roditelja i partnera. Mogući su prijedlozi za poboljšanje životnih uslova, promjenu mjesta stanovanja ili čak preseljenje u drugi grad ili zemlju. Važno je uključiti se u proces, a ne posmatrati sa strane. Trebalo bi da budete aktivni, ali istovremeno da održavate kontrolu. Stara priča sa Neptunom (iluzije, prazni snovi) odlazi, što znači da je vrijeme da se djeluje jasno i realno.

RIBE

Ribe su treći znak koji je blagosloven Jupiterom u Raku. Ovo je vrijeme kada možete i trebalo bi da se proširite: u karijeri, porodici i kućnim stvarima. Možda rođenje djeteta, početak novog poglavlja u vezi ili selidba. Ipak, sve ovo zahtijeva zrelost i aktivnost. Jupiter više nije pod maglovitim uticajem Neptuna, što znači da je vrijeme da skinete ružičaste naočare i napravite planove na realnim osnovama. Podrška će stići, ali morate sami da djelujete.

