Dnevni horoskop za 20. avgust 2025: Bik dobija iznenađenje, Ribe vode emocije

Pročitajte dnevni horoskop za 20. avgust 2025. godine!

Izvor: Cinemanikor/Shutterstock

Dnevni horoskop za 20. avgust 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 20. avgust 2025. godine kaže da osjećate da se stvari pokreću u vašu korist, posebno kada je riječ o poslu i novcu. Važno je da ostanete smireni i ne ulazite u nepotrebne rasprave. U ljubavi vas očekuje jedno prijatno iznenađenje - zauzeti jačaju odnos, a slobodni bi mogli da upoznaju nekog neobičnog. Zdravlje je stabilno.

BIK

Dan protiče mirno, baš onako kako vama prija. Uživanje u malim stvarima donosi zadovoljstvo. Odnos sa osobom koja vam se dopada je danas topliji nego inače, a neko iz bliskog okruženja bi mogao prijatno da vas iznenadi. Nema razloga za žurbu, neka sve ide svojim tokom.

BLIZANCI

Danas ste pričljivi, raspoloženi i spremni da se upustite u zanimljive susrete. Moguća je nova poslovna ideja ili razgovor koji vas pokreće. U ljubavi se otvara prilika za flert ili neočekivan susret koji će vam doneti osmeh. Zdravlje je stabilno.

RAK

Osećate potrebu da se povučete i malo usporite. Dan je dobar za razgovore sa bliskima ili razrješenje nekih emotivnih nedoumica. Intuicija vam je pojačana, pa lako prepoznajete pravu priliku, ali i ljude koji vam ne prijaju. Moguća glavobolja.

LAV

Dnevni horoskop za 20. avgust 2025. godine kaže da ste danas u centru pažnje, čak i kada pokušavate da se "sklonite". Neko će vam uputiti kompliment ili podršku koja vam baš znači. Ako se bavite kreativnim poslom, inspiracija dolazi sama od sebe. Ljubavni život dobija novu iskru. Uživajte!

DJEVICA

Zadovoljstvo nalazite u rutini i sitnim pobedama. Imate osjećaj da su stvari pod kontrolom i to vam donosi mir. Danas lako rješavate probleme koji su vas mučili. Prijatna komunikacija sa osobom koja vas već neko vrijeme intrigira. Povedite računa o koljenima.

VAGA

Dnevni horoskop za 20. avgust 2025. godine kaže da je dobar trenutak da se otvorite prema nekim novim idejama ili ljudima. Danas lako šarmirate okolinu, pa ne bi bilo loše da se pojavite tamo gdje se nešto dešava. Ljubavni život bi mogao da bude uzbudljiviji nego što ste očekivali.

ŠKORPIJA

Nešto vam ne da mira, ali baš ta nemirna energija bi mogla da vas pokrene u pravom smjeru. Danas nije vrijeme za povlačenje, budite direktni. U ljubavi moguće je novo zbližavanje ili razrješenje nečega što vas već dugo tišti. Povedite računa o ishrani, moguće su stomačne tegobe.

STRIJELAC

Imate osjećaj da je dan idealan za pokret, bilo da je riječ o putovanju, šetnji ili mentalnom oslobađanju. Ljubavni život dobija na dinamici, a neko bi mogao da vam da znak da nije ravnodušan. Zagolicaće vam maštu! Osjećate se dobro, puni ste energije.

JARAC

Praktične stvari su danas u fokusu. Bićete skoncentrisani, vrijedni i sve poslove završavate s lakoćom. Ako vam neko traži pomoć, ne odbijajte - to bi moglo da vam se višestruko vrati. Emotivno ste zatvoreniji, ali pažnju ipak dobijate.

VODOLIJA

Nešto vam danas djeluje posebno uzbudljivo, bilo da je riječ o ideji, osobi ili planu. Spontanost vam donosi najbolje rezultate. U ljubavi bi mogao da vas zatekne poziv ili poruka koju niste očekivali. Dan je dobar za druženje i izlaske. Zdravlje je dobro.

RIBE

Dnevni horoskop za 20. avgust 2025. godine kaže da je danas važno da ne ignorišete ono što osjećate, intuicija vas vodi. Neko iz prošlosti bi mogao ponovo da se pojavi ili će vas se sjetiti oni koje niste dugo čuli. Emocije su naglašene, ali u pozitivnom pravcu. Budite blagi prema sebi.