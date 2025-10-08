Dnevni horoskop za 8. oktobar 2025: Ovan pomjera granice, Jarcu disciplina donosi uspjeh

Pročitajte dnevni horoskop za 8. oktobar 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/New Africa

Dnevni horoskop za 8. oktobar 2025. godine, evo šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Dnevni horoskop za 8. oktobar 2025. godine kaže da danas osjećate nalet energije koji vas tjera da pomjerate granice. Ideje se javljaju brzo, pa pazite da ih ne izgubite u impulsivnosti. Slobodni će upoznati nekog ko će ih fascinirati, a zauzeti dijele inspiraciju sa partnerom. Na poslu se očekuju fokus i odlučnost, ali ne preuzimajte na sebe previše obaveza. Fizička aktivnost donosi olakšanje.

BIK

Mir i stabilnost danas su vaši saveznici. Slobodni uživaju u novim poznanstvima koja obećavaju prijateljstvo, a zauzeti će ojačati vezu kroz male pažnje. Finansije i praktični zadaci donose satisfakciju, posebno ako rješavate nešto odavno odloženo. Lagana šetnja ili joga će pomoći da održite balans i energiju.

BLIZANCI

Dan je brz i pun dešavanja. Učestvovaćete u brojnim razgovorima i planovima, a vaše ideje polako počinju da se oblikuju. Slobodni će se otvoriti za nova poznanstva, a zauzeti za kreativnu razmjenu s partnerom. Povedite računa o ishrani, smanjite unos masnog. Mogući su bolovi u koljenima.

RAK

Intuicija danas donosi odluke umjesto glave. Slobodni će osjetiti privlačnost prema nekome iz prošlosti, a zauzeti uživaju u porodičnoj harmoniji. Na poslu budite taktični, a fizički umor signalizira potrebu za pauzom. Mali rituali vam donose unutrašnji mir i zadovoljstvo.

LAV

Dnevni horoskop za 8. oktobar 2025. godine kaže da naprosto sijate i to privlači druge. Slobodne očekuje obilje zanimljivih komplimenata, a zauzeti će uživati u smijehu i zabavi sa partnerom. Na poslu se mogu pojaviti iznenadne i unosne prilike. Savjetuje vam se aktivnost kroz ples.

DJEVICA

Obratite pažnju na detalje, oni su vaše tajno oružje na poslu. Strpljenje i organizacija donose rezultate. Slobodnim Djevicama se otvaraju prilike za poznanstvo i to u svakodnevnim, naizgled nezanimljivim situacijama. Zauzeti dovode u pitanje partnerovu vernost. Mogući bolovi na promjene vremena.

VAGA

Dnevni horoskop za 8. oktobar 2025. godine kaže da je danas neophodno da u svemu pronađete balans. Na poslu je važno da slušate i dobro razmislite prije svake odluke. Slobodni preispituju svoje ponašanje, zauzeti pristaju na kompromise zarad "opšteg dobra". Zdravlje je solidno.

ŠKORPIJA

Emocije su vam danas veoma intenzivne i duboke. Slobodni otkrivaju novu stranu nečije ličnosti, dok će oni koji su u vezi riješiti nesuglasice sa partnerom. Mir i tišina pomažu da napunite baterije. Oslobađanje kontrole donosi vam unutrašnju snagu.

STRIJELAC

Želja za slobodom i avanturom vas danas vodi. Na poslu bez većih promjena, čuvajte se tračeva. Ukoliko nemate partnera, ovo je dan pogodan za dublju samoanalizu. Otkrićete neke stvri o sebi koje će vam pomoći da spriječite greške u budućnosti. Prijaće vam laganija hrana.

JARAC

Danas se osjećate sigurno u sebe, čvrsto stojite na nogama i ništa ne može da vas pokoleba. Na poslu disciplina i upornost donose rezultate. Slobodni maštaju o osobi koja im je daleko, zauzeti zahtijevaju više posvećenosti od strane partnera. Provjerite pritisak, ne prijaju vam ove oscilacije u temperaturi.

VODOLIJA

Danas vam se ideje rađaju nevjerovatnom brzinom, mozak vam radi "300 na sat". Slobodni se upuštaju u avanturu bez izgleda za dublju vezu. Zauzeti žele nešto da promijene u vezi. Važno je da komunicirate sa partnerom. Imajte na umu da fizička aktivnost oslobađa kreativnu energiju.

RIBE

Dnevni horoskop za 8. oktobar 2025. godine kaže da se danas oslanjate na sopstvenu maštovitost u vođenju poslova. Slobodne Ribe će doživjeti neočekivano prosvjetljenje kroz susrete ili razgovore, dok se zauzeti povezuju sa partnerom, strasti su intenzivne. Smanjite unos masne hrane.

(MONDO)