Prvi pun Mjesec ove jeseni: Ovo su znaci horoskopa kojima je najsnažniji astrološki događaj spremio promjene

Astrologija otkriva šta pun Mjesec 7. oktobra 2025. godine donosi svakom znaku horoskopa!

Izvor: Shutterstock/PeachShutterStock

Da li ste spremni za jedno od najsnažnijih astroloških dešavanja ove godine? Pun Mjesec 7. oktobra 2025. godine obećava da će biti prekretnica u životu svakog od nas. Prema prognozama horoskopa, ovo vrijeme donijeće značajne promjene za sve znakove Zodijaka. Ne propustite priliku da promijenite svoj život nabolje.

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. uvodi sve znakove Zodijaka u intenzivan period suočavanja sa sopstvenim emocijama i potrebom za promjenama. Lični odnosi, profesionalne obaveze i svakodnevne navike biće pod lupom, izazivajući potrebu za završetkom određenih faza. Ovo je vrijeme iskrenosti, oslobađanja od potisnutih osjećanja i težnje ka novoj autentičnosti, čak i ako nije lako.

Početak je u 06:48, a ovaj pun Mesec može da donese značajne promjene u život svakog od nas. Astrolozi smatraju da će ovo vrijeme biti ispunjeno događajima i emocijama koje mogu da utiču na budućnost. Donosimo prognozu za svaki znak horoskopa:

OVAN

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. jasno će osvijetliti emotivni život Ovna. Ovo će biti kulminacija koja može da dovede do odluka o prekidu određenih odnosa ili situacija. Ovnu će biti potrebno da jasno izabere jednu stranu, što možda neće biti prijatno, ali donosi potrebno čišćenje.

Na profesionalnom planu dolazi do spoznaje da nešto više ne funkcioniše, što može da izazove impuls za promjenu posla, projekta ili čak životnog puta. U ličnim odnosima emocije dosežu vrhunac. Sve što je bilo potisnuto, izlazi na površinu.

BIK

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. otkriva probleme sa zdravljem, navikama i organizacijom života. Bikovi će osjetiti da je vrijeme da se zaustave i sagledaju šta stvarno funkcioniše, a šta zahtijeva reorganizaciju. Odličan je trenutak da preispitaju svoj dnevni raspored, kako na poslu, tako i kod kuće.

Bikovi će osjetiti potrebu da nešto završe kako bi predahnuli, bilo da su u pitanju zadaci, zajedničke obaveze ili iscrpljujuće navike. Pun Mjesec ih uči kako da sebi dopuste oslobađanje od napetosti, ali na način koji ne šteti.

BLIZANCI

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. donosi kulminaciju emocija i odgovore koji su ranije nedostajali. Blizanci će osjetiti da više ne mogu da ćute, glume ili izbjegavaju suočavanje. Takođe će biti istaknuta tema vrijednosti i onoga što je zaista važno.

Ako Blizanci ignorišu ove signale, mogu da osjete rastuće razočaranje i unutrašnje nemire. Oni koji se usude da iskreno izraze osjećanja, doživjeće olakšanje, čak i ako odgovor ne bude onakav kakav su očekivali. Pun Mjesec donosi Blizancima čišćenje, ponekad bolno, ali neophodno.

RAK

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. ističe probleme emotivne sigurnosti i strah od gubitka. Bilo kakve promjene u odnosima sa partnerima, porodicom ili prijateljima, snažno će uticati na Rakove. Ovo je vrijeme povećane osjetljivosti, ali i potrebe da se suoče sa sopstvenim emocijama.

Na poslu, Rakovi mogu da se osjećaju rastrzano između lojalnosti i sopstvenih potreba. Neko može da zatraži pomoć i Rakovi mogu da osjete da daju više nego što mogu.

LAV

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. osvjetljava srce Lava, ali ne samo prijatnim svjetlom. Može da donese emotivni udar, neočekivanu reakciju voljene osobe, težak razgovor ili susret sa neizrečenim. Lavovi će morati da pogledaju odnose iskrenije.

Važno je da ne reaguju automatski. Emocije punog Mjeseca pokazaće šta je zaista važno i da li Lav gradi odnose iz srca ili iz potrebe za priznanjem.

DJEVICA

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. otkriva skrivene emocije koje Djevice potiskuju. Pojaviće se napetost između onoga što je potrebno i onoga što osjećaju. Djevice će osetiti raskorak između svoje organizovane spoljašnjosti i unutrašnjeg haosa koji iznenada izlazi na površinu.

Pun Mjesec može da donese iskren razgovor, odluku o rastanku, hrabrost da se kaže "dosta". Ovo je napeto, ali neophodno vrijeme. Djevice će shvatiti da izražavanje emocija nije slabost, već snaga.

VAGA

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. otkriva emocionalnu napetost koju Vage pokušavaju da drže pod kontrolom. Može se javiti osjećaj nemira i nemogućnosti pomirenja različitih stavova, kako u sebi, tako i sa drugima.

Istovremeno, ovo je trenutak kada je moguće duboko približavanje, ako obe strane budu potpuno iskrene. Vage će osjetiti kako maske padaju, a ono što ostaje, iako nesavršeno, daje šansu za iskren susret.

ŠKORPIJA

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. osvjetljava sjenke. Škorpije će to osjetiti kao pojačanje, intuicija postaje gotovo opipljiva. Sve postaje jasnije - kontradikcije, ćutanje i potisnute emocije.

Može se javiti iskušenje da se povuku, sakriju, ali Škorpije znaju da bjekstvo od emocija samo pojačava njihovu snagu. Bolje je dozvoliti sebi da ih osjete u punoj snazi, iako je teško. Pun Mjesec ovog mjeseca može da bude bolan, ali liječi. Istina izlazi na vidjelo.

STRIJELAC

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. pomaže Strijelčevima da dublje razumiju svoje emocije. Neizrečene stvari mogu da izađu na površinu. U ličnim odnosima, ovo je vrijeme povećanog rizika od sukoba, ali i prilike za dublje razumjevanje, ako Strijelčevi odluče da zaista slušaju.

Pun Mjesec donosi značajnu napetost, pa je važno izdvojiti vrijeme za samoću, predah i obnavljanje snage. Emocije mogu da iznenade dubinom i smjerom. Strijelčevi će otkriti potrebu da priznaju svoja osjećanja i granice.

JARAC

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. otkriva ono što je skriveno. Jarčevi će osjetiti da neke teme više ne mogu da budu skrivene, ni na poslu ni kod kuće. U profesionalnim odnosima može da nastane napetost zbog nejasnih obaveza ili neizrečenih očekivanja.

Jarčevima će biti potrebno više prostora i vremena za oporavak, iako okolnosti možda neće to dozvoliti. Pun Mjesec donosi i važne unutrašnje spoznaje, možda u vezi sa izvorom ponavljajućih problema. Jarčevi koji odluče da zavire u sebe, otkriće nešto duboko.

VODOLIJA

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. izvlači na površinu teme koje su do sada bile odložene. Vodolije mogu da osjećaju pritisak, ne toliko zbog događaja koliko zbog snage emocija koje se naglo javljaju. Na poslu mogu da naiđu na sukobe sa nekim ko je dugo ignorisao njihove ideje ili ih tretirao sa prezirom.

Ovoga puta, Vodolije će odlučiti da direktno razgovaraju, možda sa zakašnjenjem, ali odlučno. U ličnim odnosima može doći do ljubomore, tuge, pa i želje za većom bliskošću. Pun Mjesec biće težak, ali neophodan. Upravo sada Vodolije će shvatiti da emocije nisu prepreka, već put. Potrebno je samo da prestanu da bježe od njih.

RIBE

Pun Mjesec 7. oktobra 2025. ispuniće Ribe emocijama koje mogu da iznenade svojom intenzivnošću. Ribe će jasno osjetiti ono što je bilo potisnuto - tugu, žaljenje ili možda staru radost koja ponovo izaziva suze ili osmijeh. Mogu da se jave profesionalne situacije koje će skrenuti pažnju na ono što je zaista važno, a ne samo očigledno.

Pun Mjesec postaje vrijeme za razjašnjenje emocionalno nagomilanog, ne da bi se izazvao haos, već da bi se shvatilo šta treba otpustiti, a šta njegovati.