Opasna ljepota: U žene u ova 3 znaka Zodijaka uvijek se zaljubljuju oženjeni muškarci

I nije riječ ni o izgledu, ni o umijeću flerta. Astrolozi objašnjavaju ovaj fenomen na drugačiji način.

Izvor: Tinseltown/napaporn sawaspardit/Shutterstock

Postoje žene pored kojih oženjeni muškarci počinju da se ponašaju čudno. Nisu planirali da se zaljube, nisu tražili avanturu i smatrali su da su srećni u braku, ali nešto se iznenada desi.

Određeni znaci horoskopa imaju osobine koje snažno djeluju na zauzete muškarce i to ne zato što te žene svjesno "love" tuđe muževe. Često ni same ne primjećuju šta se dešava. One su, jednostavno, takve po prirodi.

1. ŠKORPIJA

Žena Škorpija se ne trudi da bude tajanstvena. Ona jednostavno jeste takva. U njoj se uvijek osjeća nešto što se ne vidi odmah, dubina koju želite da istražite i suzdržanost koja djeluje kao tajna. Upravo to privlači muškarce koji su navikli na predvidiv porodični život.

Škorpija umije da sluša tako da osoba pored nje osjeća da je jedina u prostoriji. Ne postavlja nepotrebna pitanja i ne vrši pritisak. A za muškarca, ukoliko ima utisak da ga kod kuće već dugo niko ne sluša iskreno, to djeluje kao hladan tuš.

Dodajte tome intuiciju koja je kod Škorpije gotovo kao čitanje misli i apsolutnu odbijenost da učestvuje u društvenim igrama. I to je dovoljno da shvatite zašto čak i kod zauzetog muškarca mašta počinje da radi pored žene rođene u znaku Škorpije.

2. VAGA

Vaga je predstavnica ljepote u najširem smislu te riječi. Ova žena ne mora da ima izgled modela, iako i takve postoje. Više je riječ o estetici u svemu, u načinu na koji se oblači, uređuje prostor oko sebe, kako govori i bira riječi. Pored nje svijet izgleda urednije i prijatnije.

Oženjeni muškarac, ukoliko ima utisak da je romantika kod kuće davno nestala, reaguje na ženu u znaku Vage gotovo refleksno, jer ona ne pravi skandale, ne raspravlja se i uvijek zna kako da neprijatno kaže na blag način. Nakon toga, povratak u uobičajenu atmosferu postaje teži.

Pri tome, sama Vaga iskreno ne shvata šta se dešava, jer se jednostavno ponaša prirodno, šarmantno i bez drame. A to je, pokazuje iskustvo, rijetkost koju muškarci visoko cijene.

3. BLIZANCI

Sa ženama rođenim u znaku Blizanaca, mnogi imaju utisak da razgovor jednostavno ne može da se iscrpi. Lako prelaze s teme na temu, umiju da istovremeno budu ozbiljne i smiješne, a nikada ne dozvoljavaju dosadu. Za muškarca, koji osjeća da kod kuće godinama vodi iste razgovore o istim temama, to je poput daha svježeg vazduha.

Žene u znaku Blizanaca ne vezuju se momentalno i ne zahtevaju jasnoću. One žive u trenutku i znaju da uživaju u njemu. Upravo ta lakoća postaje zamka. Muškarac misli da je samo prijatno druženje, a onda shvati da stalno misli o njoj.

Još jedan važan faktor je inteligencija. Blizanci su pametni, obrazovani i mogu da podrže razgovor na svaku temu, pa muškarci kojima dugo niko iskreno nije pričao, brzo gube glavu zbog takvog spoja osobina.

Važno: nijedan od ovih znakova nije odgovoran za tuđe brakove ili tuđe odluke. Škorpija, Vaga i Blizanci žive onako kako im je svojstveno. To što ove žene mogu da stvore posebnu privlačnost oko sebe, astrologija konstatuje kao činjenicu, a ne kao presudu.

(MONDO)